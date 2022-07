Bodo v sredo na Hrvaškem zaprli 140 bencinskih črpalk?

"Osem mesecev krvavimo. Izčrpali smo vse rezerve. Razlike v cenah so premajhne za normalno poslovanje," je že pretekli teden opozoril direktor združenja hrvaških malih trgovcev naftnih derivatov Armando Miljavac. Dodal je še, da je večina podjetij pred stečajem. "Banke se nas izogibajo, za njih smo mi trupla," je stanje poslovnega okolja zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov in posledično vladne regulacije maloprodajnih cen opisal Miljavac.

Tomislav Šestan, lastnik podjetja Tomica Benz in eden izmed malih trgovcev naftnih derivatov, pa je danes za hrvaško televizijo N1 napovedal, da bodo v sredo stavkali. "Danes je bencinske črpalke zaprlo deset kolegov, jutri nas bo to storilo še okoli 130. Tako bo jutri na Hrvaškem skupaj zaprtih 140 bencinskih črpalk, ki so članice združenja malih naftnih trgovcev," je dejal. Sprašuje se, kako bo plačal zaposlene, kredite in vse stroške poslovanja.

Šestan je prepričan, da bi morala država odpraviti regulacijo cen in sprostiti maloprodajni trg.