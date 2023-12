Bodo v Nemčiji izklapljali električne polnilnice in toplotne črpalke?

Po poročanju bruseljskega spletnega medija Euroactiv bodo imeli operaterji distribucijskega elektroenergetskega sistema v Nemčiji prihodnje leto pooblastilo, da lahko v primeru prevelike obremenitve omrežja gospodinjstvom omejijo porabo električne energije za delovanje toplotnih črpalk in polnilnic za električna vozila. S tem bodo lahko ohranjali stabilnost prenosnega omrežja, ki zaradi spodbujanja zelenega prehoda po vsej Evropi trpi kronično pomanjkanje naložb v elektroenergetske sisteme. Uredba bo začela veljati 1. januarja 2024 z dveletnim prehodnim obdobjem, piše Euroactiv.

"Pridobivanje dovoljenj za povečanje zmogljivosti električnih omrežij traja od štiri do deset let, za visokonapetostne sisteme celo od osem do deset let," je ob razkritju novega akcijskega načrta za reševanje manjkajočih členov prehoda na čisto energijo v torek sporočila Evropska komisija.

"Elektroenergetska omrežja morajo biti sposobna zagotavljati prehod na zeleno energijo, ne postati ozka grla," je dejala evropska komisarka za energijo Kadri Simson.

Nemški regulator prenosnega omrežja Bundesnetzagentur po pisanju Euroactiva trenutno sprejema ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije za polnjenje vozil in delovanje toplotnih črpalk, da bi zmanjšal obremenjenost omrežja.

"Izvajamo previdnostne ukrepe, da zagotovimo hiter priklop ter stabilno delovanje toplotnih črpalk in električnih polnilnic," je pojasnil prvi mož nemškega regulatorja Klaus Müller.

Letno v sistem priklopijo pol milijona novih toplotnih črpalk

Euroactiv opozarja, da Müller hodi po tankem ledu, saj v Nemčiji vsako leto na novo priklopijo 500 tisoč toplotnih črpalk, do leta 2030 pa nameravajo v promet spraviti 15 milijonov novih električnih vozil. To mu po navedbah Euroactiva omogočajo nova pooblastila, ki jih je pred kratkim potrdilo tudi Sodišče EU.

Operaterji sicer ne bodo mogli povsem preprečiti napajanja omenjenih naprav, bodo pa lahko v primeru preobremenjenosti omrežja zmanjšali količino oddane električne energije. To jim omogočajo "pametni števci", s katerimi lahko po potrebi odklopijo ali zmanjšajo količino oddane energije posameznim uporabnikom in s tem varujejo stabilnost elektroenergetskega sistema.

"Pametni števec" ima velike možnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju oskrbe z elektriko in povezanih storitev. Kot del kompleksnega sistema meri že praktično vse (frekvenco, napetost, tok in kakovost dobavljene elektrike) ter zapisuje nenavadna stanja (poskusi vdora v napravo, morebitne kraje elektrike idr.), ki jih v obliki alarmov posreduje v center, "opazuje" dogajanje v okolici ter ustrezno reagira. V povezavi z odklopno napravo, ki je del števca, omogoča tudi predplačniško delovanje, kar pomeni, da uporabnik v števec "naloži" kupljeno količino energije. Ko jo porabi, ga števec odklopi od omrežja, če pred tem ne opravi ponovnega nakupa.

Naprave bodo tako po navedbah nemškega regulatorja lahko prejele 4,2 kilovata energije na uro, kar bo še vedno zadostovalo za delovanje toplotnih črpalk in dvourno polnjenje avtomobilov za 50 kilometrov vožnje. Regulator zagotavlja, da na druge naprave v gospodinjstvu to ne bo imelo vpliva.

Müller še pričakuje, da bodo "posegi operaterja omrežja ostali bolj izjema kot pravilo".