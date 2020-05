Bodo trgovine ob nedeljah še odprle vrata? Trgovci zadržani.

Referendumsko odločanje o zaprtih trgovinah ob nedeljah bo kmalu upihnilo 17. svečko, od takrat pa volja volivcev še ni bila uslišana. Spremembe so se zgodile šele ob epidemiji bolezni covid-19, ko se je ustavilo celotno javno življenje. V dveh mesecih se je pokazalo, da obisk trgovin ob nedeljah ni nujno potreben in da šest dni odprtih vrat trgovin čez teden omogoča potrošniku dovolj fleksibilnosti.

S tem tednom so se po državi znova lahko odprli večji trgovski centri, ki pa morajo ob upoštevanju varnostnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje upoštevati tudi odlok vlade, da so njihova vrata ob nedeljah še naprej zaprta.

Kmalu zakonski predlog za zaprtje?

Med epidemijo je nedeljsko zaprtje znova postalo aktualno v politiki. Predlog je celo združil opozicijsko Levico in vladajočo SDS. Ob našem preverjanju med političnimi strankami se predlogu obeta podpora. Po nekaterih napovedih bi o predlogu lahko glasovali že pred poletjem. V članku je za zaprtje glasovalo tudi skoraj dva tisoč naših bralcev oziroma več kot 81 odstotkov sodelujočih v anketi.

Trgovci zadržani

In čeprav mineva že 17 let, odkar so volivci izrazili svojo voljo in podprli nedeljsko zaprtje, pa so kasneje voljo preglasili sindikati in delodajalci z dogovorom za boljše plačilo nedeljskega dela.

Trgovske verige so pripravljene zapreti svoja vrata ob nedeljah, vendar le, če ne bi bilo izjem. Foto: Siol.net Trgovci načeloma podpirajo nedeljsko zaprtje trgovin, ob tem pa s prstom kažejo na svoje konkurente. "Če bodo pravila za vse enaka," bi lahko povzeli njihove odgovore.

"Podpiramo, vendar samo v primeru, da ta omejitev velja za vse, brez izjem," odgovarjajo v Tušu. Podobno tudi v Lidlu: "Pričakujemo, da predlagatelji poskrbijo za ohranitev konkurenčnosti tržišča in k zaprtju pozovejo tudi preostale gospodarske panoge, registrirane za prodajo." Tukaj predvsem ciljajo na bencinske servise po Sloveniji, kjer ob točenju goriva ponujajo širok nabor živilskih izdelkov.

Mercator, največji trgovec pri nas, se zavzema za rešitev, ki bi omogočala čim manj izjem. "Vsekakor pa je v razpravi o rešitvah treba rešiti tudi vprašanje turistične ponudbe v turističnih krajih," odgovarjajo pri najboljšem sosedu.

V največjem diskontnem ponudniku pri nas, Hoferju, pravijo le, da bodo spoštovali veljavno zakonodajo in dogovore socialnih partnerjev.

Hofer bi ob zaprtih nedeljah zmanjševal število zaposlenih

Ob vnovičnem razpravljanju o nedeljskem zapiranju trgovin so se oglasili tudi v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), kjer predlogu odločno nasprotujejo, saj bi morali v trenutnih razmerah spodbujati potrošnjo ter sprejemati ukrepe za ohranjanje delovnih mest.

Menijo, da bi zapiranje pomenilo odpuščanje v panogi, ki zaposluje 110 tisoč ljudi (od tega okrog 60 tisoč v trgovini na drobno). Ob predpostavki, da bi bil promet enak lanskemu letu, lahko zaprtje trgovin ob nedeljah pomeni tudi do 10-odstoten upad prometa, so izračunali. Na TZS zato pozivajo vse deležnike, naj razprave o morebitni ukinitvi nedeljskega obratovalnega časa zamaknejo v čas, ko bodo razmere to dopuščale.

Na TZS so na podlagi svojih izkušenj prepričani, da se na račun zaprtih trgovin v nedeljo ta odstotek ne bo prelil na druge dni v tednu, ampak v tujino. "Kar tri sosednje države nimajo prav nobene omejitve za odprtje trgovin ob nedeljah (Italija, Hrvaška, Madžarska), nekatere izjeme ima pa tudi Avstrija," so zapisali.

Po podatkih svetovalne hiše Cushman & Wakefield imamo v Sloveniji 380 kvadratnih metrov trgovskih površin na tisoč prebivalcev. Več jih ima le Estonija, in sicer kar 636 kvadratnih metrov. Foto: STA

V Mercatorju morebitno nedeljsko zapiranje in s tem povezano zmanjševanje števila zaposlenih ne komentirajo. Izračunov za zdaj še niso opravili tudi v Tušu. V Lidlu v zadnjih treh letih opažajo povečanje obiskov svojih trgovin ob nedeljah.

"Odvisno je od tega, kako se bodo nakupi prerazporedili na preostale dni v tednu," o morebitnem krčenju, če pride do spremembe zakonodaje, odgovarjajo v Lidlu.

V Hoferju so bili konkretnejši. "Zaprtje trgovin ob nedeljah bi imelo vsekakor opazne vplive na naše poslovanje. Tovrstni ukrep bi namreč zmanjšal promet trgovin, skrajšani odpiralni časi pa bi s tem vplivali tudi na zmanjšanje števila zaposlenih," so zapisali.

Mnogi so sicer prepričani, da šestdnevno odprtje trgovin v tednu omogoča dovolj fleksibilnosti posameznikom, da opravijo svoje nakupe, in se s tem delež, ki ga namenijo za trgovino, ne bi zmanjšal, ampak bi se le prerazporedil na druge dni v tednu.