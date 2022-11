Bodo nekatere trgovine ob nedeljah znova odprte?

Ministrski zbor je na današnji seji obravnavo predloga novele zakona o trgovini prekinil in predlog besedila poslal Ekonomsko-socialnemu svetu, ki bo o tem razpravljal na petkovi seji, so po seji sporočili z vlade.

Zakon o trgovini je bil nazadnje noveliran leta 2020, z njim pa je bilo ob nekaterih izjemah obratovanje trgovin ob nedeljah in praznikih prepovedano. Med izjemami so bile prodajalne do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Zdajšnji ukrep v veljavi le do konca leta

Po uveljavitvi zakona se je na področju prodajaln v turističnoinformacijskih centrih ter muzejih pokazala potreba po določitvi dodatnih izjem. Prav tako omejitev na 200 kvadratnih metrov prodajne površine ne omogoča obratovanja prodajalne na letališču, ki sicer spada med izjeme, a presega z zakonom določeno velikost prodajalne.

Problematiko so julija 2021 začasno uredili z interventnim zakonom za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19, a je ta določal, da se ukrep izvaja le do konca tega leta.

Vlada tako z novelo predlaga določitev novih izjem za prodajne v turističnoinformacijskih centrih in muzejih, za prodajalne na letališčih pa ukinja pogoj največje dovoljene velikosti prodajne površine, je razvidno iz osnutka zakonskega predloga, ki ga je pridobila STA.