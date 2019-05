Bo moral Lek vračati državi denar?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po več mesecih ugibanja in prelaganja odločitve bi moralo biti znano, ali bodo v Leku dokončali novo tovarno na Koroškem, njihovo največjo investicijo v Sloveniji do zdaj.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je do srede dal vodstvu Leka čas, da jasno povedo, ali bodo dokončali svoj največji projekt v Sloveniji do zdaj. Gre za novo tovarno na Prevaljah, v kateri bi izdelovali antibiotik amoksiklav, enega od njihovih najpomembnejših proizvodov. Če tovarne ne bo, bo moral Lek vrniti državno subvencijo.

Država je leta 2017 podprla naložbo Leka s sedmimi milijoni evrov državne subvencije. Tudi zato, ker na Koroškem že zdaj zagotavlja več kot 260 delovnih mest. V novi tovarni pa bi zaposlili okoli 150 ljudi, od tega četrtino z univerzitetno izobrazbo.

Lek je od države že prejel 1,5 milijona evrov in zgradil zunanje ogrodje tovarne. Nato so projekt dali na hladno. V Leku so ves čas zagotavljali, da investicija ni zaustavljena in da zgolj preučujejo možno tehnologijo proizvodnje. Pozneje so trdili celo, da projekt poteka počasi zaradi težavnih vremenskih razmer.

Toda v Leku so poskušali zgolj pomiriti lokalno skupnost, ki se boji, da so ogrožena obstoječa delovna mesta in obstoječa proizvodnja. Župan občine Prevalje Matija Tasič nam je lani dejal, da Lek želi prekiniti sporazum z občino Prevalje, po katerem bi financirali izgradnjo dodatnih zmogljivosti na čistilni napravi Prevalje, da bi lahko nato nanjo priključili svojo fekalno kanalizacijo.

Ponovno prosijo za podaljšanje roka

"Za našo novo tovarno na Prevaljah analiza glede nadaljevanja izvedbe projekta doslej še ni bila zaključena. Naša odločitev bo znana predvidoma v prihodnjih mesecih," so še enkrat več ponovili v Leku.

Poudarili so, da njihov lastnik Novartis nenehno preučuje vse svoje proizvodne lokacije po svetu. "Želi namreč zagotoviti, da bo imel tudi v prihodnje ustrezne proizvodne zmogljivosti, s katerimi bo lahko zadostil tržnim potrebam in podpiral Novartisov nabor izdelkov v razvoju," so dodali.

Foto: Bor Slana

Foto: Bor Slana

Foto: Bor Slana

Zavedajo se, da se jim čas izteka in da bodo morali v skrajnem primeru vračati državni denar. Zato so ponovno zaprosili za podaljšanje roka. "Odgovor ministrstva pričakujemo v kratkem," so pojasnili.

Skrajni rok za zaključek projekta je sicer konec maja prihodnje leto. Do takrat mora ljubljanski farmacevt v novo halo na Prevaljah, ki je trenutno prazna, dobaviti novo proizvodno in laboratorijsko opremo. Če bo kršil pogodbo, bo moral vrniti že prejeta državna sredstva z zamudnimi obrestmi vred. Posledično bo izgubil tudi pravico do preostanka sredstev v višini 5,5 milijona evrov.

Lek je sicer pred dnevi ostal brez predsednika uprave. Zvonko Bogdanovski, ki je avgusta 2017 zamenjal dotedanjega prvega moža Vojmirja Urlepa, zdaj enega od ključnih svetovalcev premierja Marjana Šarca, se je po 35 letih dela v Leku upokojil. Nadzorni svet še ni našel naslednika.

Kaj bo Novartis naredil z generičnimi zdravili?

Zaustavitev projekta na Prevaljah sovpada z nejasno usodo generične enote Sandoz, pod okrilje katere spada ljubljanski Lek.

V začetku leta je švicarski koncern Novartis dobil novega glavnega izvršnega direktorja Vasanta Narasimhana. Ta je nemudoma izpeljal več kadrovskih zamenjav in napovedal večje spremembe in reorganizacijo poslovanja. Pri tem naj bi se Novartis umaknil z manj uspešnih trgov in nadaljeval "regionalno konsolidacijo", kar bi lahko pomenilo napoved zaprtja tovarn v Evropi.

Vasant Narasimhan, novi glavni izvršni direktor Novartisa Foto: Reuters Med možnimi ukrepi naj bi bila tudi prodaja generične divizije in s tem Leka. Trg generičnih zdravil je namreč pod velikim cenovnim pritiskom, ogroža pa jih tudi velika konkurenca iz Kitajske in Indije. V zadnjem obdobju se na trgu dogajajo številni prevzemi, brez služb pa je ostalo na desettisoče delavcev, predvsem v zahodnih državah.

Ko je Narasimhan prevzel vodenje Novartisa, je napovedal njegovo preobrazbo. Namesto na enostavnejša generična zdravila bi se osredotočili na druga, bolj kompleksna zdravila, pri katerih bi dosegli višji zaslužek.

Po nekaterih informacijah bi lahko s Sandozom naredili enako kot z družbo Alcon, ki izdeluje zdravila za oči in kontaktne leče. Prejšnji mesec so v Novartisu končali njene izdvojitve iz koncerna, njene delnice pa razdelili svojim lastnikom. Odtlej Alcon deluje kot samostojna družba.

Narasimhan je večkrat zanikal prodajo Sandoza in napovedal, da bo prišlo zgolj do njegove osamosvojitve znotraj Novartisa. Špekulacije o prodaji je ponovno podžgal prvi mož Sandoza Richard Francis, ki bi moral voditi prej omenjeno operacijo, a se je konec marca odločil za odstop s položaja iz osebnih razlogov.

Dijaki se že izobražujejo

V Leku na Prevaljah že zdaj proizvajajo eno najbolj kakovostnih učinkovin, širokospektralni antibiotik, ki je eden njihovih najpomembnejših in najbolj prepoznavnih izdelkov na trgu. Na leto proizvedejo več kot pol milijarde tablet. Tam imajo zaposlenih več kot 260 ljudi.

Matija Tasič, župan občine Prevalje, se boji, da je ogrožena obstoječa proizvodnja. Foto: Lek Tudi zato je naložba, s katero bi razširili obstoječo proizvodnjo, izjemnega pomena za Koroško. Po eni strani bi prinesla nova delovna mesta, po drugi pa bi se proizvodna lokacija na Prevaljah dolgoročno uveljavila kot ena od ključnih za Lek. Zmogljivost bi se namreč povečala s sedanjih 600 do 700 milijonov na približno 1,5 milijarde kosov letno.

Da bi olajšali širitev proizvodnje in zagotovili ustrezne kadre, so na Šolskem centru oziroma Gimnaziji Ravne na Koroškem uvedli tudi nov izobraževalni program farmacevtskega tehnika, v katerem se trenutno izobražuje 32 dijakov. Poleg tega so se na občini Prevalje lotili projekta izgradnje čistilne naprave.

Toda dve leti od položitve temeljnega kamna je prihodnost novozgrajene hale pod velikim vprašajem. Ena od možnosti je celo dokončna zaustavitev projekta in prodaja hale Tovarni akumulatorskih baterij - TAB Mežica, ki naj bi se na Prevaljah lotila proizvodnje in razvoja litij-ionskih baterij, je poročal časnik Večer.