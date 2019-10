"Novi Adrii" ne kaže dobro #video

Kot ena od možnosti, o kateri so danes razpravljali koalicijski partnerji, se je omenjala tudi "nova Adria", ki bi jo ustanovila država. A po naših informacijah v največji koalicijski stranki LMŠ ustanovitvi novega podjetja niso naklonjeni. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa naj bi to idejo izpeljal le, če bi imel podporo vseh koalicijskih partnerjev. Kot kaže, se ekonomska računica ne bi izšla.

Veliko zanimanje letalskih družb za polete na sever

Za Adrijine povezave na sever se sicer zanima več evropskih letalskih prevoznikov, kar so danes potrdili tudi v podjetju Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče. Nekoliko manj zanimanja pa je za manj dobičkonosne povezave na Balkan, kamor je do zdaj letela Adria.

Vlada ima na mizi dve rešitvi

Predstavnikom koalicije so se danes na sestanku pridružili tudi predstavniki slabe banke (DUTB) in Slovenskega državnega holdinga (SDH). Poleg ustanovitve novega nacionalnega prevoznika oziroma t. i. "nove Adrie" so razpravljali tudi o subvencioniranju nekaterih linij.

"Ne gre za kupovanje avta, gre za bistveno večje zadeve"

Premier Marjan Šarec je po sestanku za STA pojasnil, da ne more biti konkreten, saj je šlo za prvi sestanek koalicije na to temo. Dodal je, da so slišali predstavitev DUTB, kaj bi pomenilo, če bi se odločili za ustanovitev državnega podjetja. O podrobnostih ni hotel govoriti. "Ne gre za kupovanje avta, gre za bistveno večje zadeve," je dejal in dodal, da so si zato vzeli čas za preučitev možnosti, ki so na voljo.

Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dejal, da bodo v prihodnjih nekaj dneh preučili prej omenjeni možnosti in na podlagi relevantnih številk sprejeli končno odločitev.

Bo pa vlada po pisanju STA v četrtek obravnavala in predvidoma tudi sprejela predlog novele zakona o letalstvu, po kateri bi lahko v skladu z evropskimi pravili izbrali za državo pomembne linije, ki za druge prevoznike ne bi bile tržno zanimive, zato bi jih financirala država. Kakšne bi bile finančne posledice takšnega subvencioniranja določenih letalskih povezav, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek še ne zna oceniti.

Po propadu Adrie Airways se je sicer povezanost Slovenije z evropskimi državami močno zmanjšala. V mreži Adrie je bilo 16 rednih letalskih povezav, ki trenutno niso vzpostavljene. Danes je sicer prihod na ljubljansko letališče že napovedal Brussels Airlines, ki bo Ljubljano šestkrat tedensko povezoval z Brusljem. V družbi Fraport Slovenija pravijo, da se pogajajo še z nekaterimi letalskimi prevozniki in da bodo do začetka novega leta spet vzpostavili najpomembnejše letalske povezave.





Po mesecih zamud in odpovedi stečaj

Adria Airways, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada 4K Invest, je imela v zadnjih mesecih velike finančne težave. Poslovodstvo podjetja je konec preteklega tedna, potem ko je družba zaradi visokih neporavnanih računov izgubila večino letalske flote in začasno zaustavila letalske operacije, ugotovilo, da je družba insolventna, torej plačilno nesposobna.

Ker nemški sklad ni pokril velike luknje v družbi, pomoč letalskemu prevozniku pa je zavrnila tudi država, je vodstvo Adrie v ponedeljek na kranjsko sodišče vložilo predlog za stečajni postopek.

Za računovodskimi triki se skriva velika izguba

Kolikšni so dolgovi Adrie in koliko premoženja je v stečajni masi, bo znano šele, ko bo v družbo prišel stečajni upravitelj in začel preverjati dejansko stanje. Bilance Adrie Airways za zadnja tri leta, odkar je v lasti nemškega sklada 4K Invest, namreč niso verodostojne. V njih se zaradi računovodskih trikov, s katerimi so Adrio reševali pred stečajem, skriva visoka izguba, družba pa je najmanj od konca lanskega leta globoko insolventna.

Dogajanje v Adrii podrobno spremljajo dobavitelji in drugi upniki, ki jim Adria po zadnjih podatkih dolguje že več kot 60 milijonov evrov. Na drugi strani družba nima v lasti nobenega večjega premoženja, saj so vsa letala v najemu od lizinških družb. Edina vrednost družbe je vzpostavljena letalska operacija, torej letala s posadko.