Bloomberg prihaja v Slovenijo

Ameriški poslovni portal Bloomberg je s podjetjem MTel Swiss danes oznanil dogovor o ustanovitvi prve regijske informativne mreže za poslovne novice v Jugovzhodni Evropi. Delovanje bo začel prihodnje leto, uredniška središča pa bodo vzpostavljena v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, v BiH in Severni Makedoniji.

Družba Bloomberg Adria bo prek televizijskih, tiskanih, digitalnih, mobilnih in družbenih medijev nudila poslovne in finančne novice, analize ter podatke poslovnim odločevalcem in vodjem v regiji.

Medijsko središče Bloomberg Adria, ki bo združevalo lokalno poročanje z izčrpnim pokrivanjem globalnega gospodarstva in trgov, se bo pri tem naslanjalo na moč 2.700 novinarjev in analitikov mreže Bloomberg News iz več kot 120 držav. Uporabnikom bodo na voljo prevedene vsebine mreže Bloomberg News kot tudi izvirne vsebine, ki jih bodo ustvarjala uredništva v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu in Skopju.

"V Bloomberg Medii želimo ustvariti vodilno večplatformno medijsko družbo za poslovne in finančne novice, ki bi nudile zaupanja vredne vsebine, podkrepljene s podatki," je dejala Soo Kang, globalna vodja Bloomberg Media Distribution, in dodala: "Bloomberg Adria širi naše globalne vsebine novemu občinstvu v jugovzhodni Evropi, ki v želji po dobri obveščenosti išče kakovostne novice s področja svetovnega gospodarstva."

Foto: Bloomberg "V poslovnem svetu, ki se spreminja z nesluteno hitrostjo, je razpoložljivost relevantnih in točnih informacij ter analiz neodvisnih strokovnjakov ključnega pomena za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev," pa je ob predstavitvi dogovora povedal Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, večinskega lastnika podjetja MTel Swiss.

Matična družba Bloomberg Media je sinonim za zanesljive poslovne informacije in vodilna globalna medijska družba, ki na številnih platformah ponuja aktualne novice, analize in podatke s področja poslovnega sveta, financ, tehnologije, podnebnih sprememb, politike in drugih področij.