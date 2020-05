Big Bang prvi slovenski trgovec z videonakupovanjem in hitro dostavo

Big Bang je kot prva slovenska trgovska družba vstopil na področje videonakupovanja in spletno trgovino povezal z videosvetovanjem. Gre za nadgradnjo spletne svetovalnice, ki po novem združuje priročnost spletnega nakupovanja in osebni pristop, ki so ga kupci navajeni v fizičnih trgovinah. Sočasno z uvedbo videonakupovanja je Big Bang uvedel hitro dostavo naročenih izdelkov v zgolj treh urah. Za zdaj je hitra dostava na voljo v Ljubljani, v načrtu pa je razširitev storitve v nekatera druga večja slovenska mesta.

"V Big Bangu smo v marcu uvedli spletno svetovanje v obliki spletnega klepeta in v slabih dveh mesecih opravili več kot 12 tisoč svetovanj. Odziv kupcev je bil odličen. Videonakupovanje oziroma videosvetovanje je nadgradnja spletnega svetovanja in brez dvoma nova izkušnja tako za naše kupce kot za nas same. Prek videoklica, ki poteka na spletni strani bigbang.si, stranka na zaslonu telefona, tablice ali računalnika vidi svetovalca, ki ji lahko v živo predstavi delovanje izdelkov, svetuje in pomaga pri nakupu," je o novosti povedal izvršni direktor za IT in podporo poslovanju v družbi Big Bang Robert Sraka.

Samo v prvem dnevu smo opravili kar 180 videosvetovanj, stranke pa se lahko prek videopogovora v živo posvetujejo s svetovalcem ali se naročijo na posvet ob želeni uri. Videosvetovanje je kombinacija telefonskega pogovora in enosmernega videoklica. Tako svetovalci Big Banga stranke zaradi varovanja zasebnosti le slišijo, medtem ko imajo stranke celovito uporabniško izkušnjo in svetovalca tudi vidijo, ta pa jim lahko prek videa pokaže delovanje izdelka ali z njimi deli vsebine na spletni strani."

Spletno nakupovanje je v zadnjih mesecih dobilo večji pomen, kot ga je imelo kadarkoli do zdaj, številni pa so prav v tem času sploh prvič opravili nakup prek spleta. Nakupovalne navade so se v rekordno kratkem času spremenile.