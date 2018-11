BDP s 4,8-odstotno rastjo, inflacija dve odstotna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju letos v medletni primerjavi realno zvišal za 4,8 odstotka, v devetih mesecih za 4,5 odstotka. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se novembra na letni ravni zvišale za dva odstotka, na mesečni ravni pa za 0,1 odstotka. Letno inflacijo so spet višale predvsem višje cene naftnih derivatov in energentov.

Prilagojeni BDP se je medtem v primerjavi z drugim četrtletjem zvišal za 1,3 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za pet odstotkov, v prvi oceni navaja statistični urad.

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju letos glede na enako obdobje lani povečalo za 3,5 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 0,7 odstotka, bruto investicije pa za 13,4 odstotka.

Na visoko rast bruto investicij so pozitivno vplivale tako bruto investicije v osnovna sredstva kot tudi spremembe zalog. Te so tokrat k rasti BDP prispevale za pol odstotne točke. Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Končna potrošnja gospodinjstev je bila enaka kot v istem četrtletju leta 2017.

K letni inflaciji najbolj prispevala podražitev goriv

V novembru smo imeli na letni ravni dve odstotno inflacijo, povprečna dvanajstmesečna rast cen pa je bila 1,8-odstotna. Cene storitev so se v enem letu podražile za 2,7 odstotka, blaga pa pocenile za 2,3 odstotka.

Letno inflacijo so v novembru najbolj višali dražji naftni derivati. Tekoča goriva so se podražila za 21,3 odstotka, dizelsko gorivo za 11,1 odstotka in bencin za 4,3 odstotka. K skupni inflaciji je prispevala tudi podražitev elektrike.