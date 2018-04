Bammens pričakuje hitro odločitev AVK v postopku prevzema Pro Plusa

Odločanje AVK v postopku presoje koncentracije med družbama Slovenia Broadband in Pro Plus traja že precej dolgo, pričakujem hitro odločitev, je dejal izvršni direktor družbe KKR, lastnice United Group, Ludo Bammens. Poudaril je, da investirajo s sredstvi drugih vlagateljev, ki bodo odločali tudi o Sloveniji kot naložbenem okolju.

KKR je po besedah Luda Bammensa v Evropi že večkrat investiral v medije. "Postopek običajno traja od enega do devetih mesecev, nikoli še ni trajal dlje. Namero za prevzem smo izrazili avgusta lani, torej se bližamo devetim mesecem. Pričakujemo, da bo odločitev sprejeta kmalu," je ob robu današnjega poslovnega zajtrka v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji dejal Bammens, pristojen tudi za poslovne zadeve v regiji Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike.

Na vprašanje STA, kaj pričakuje, če AVK prevzema ne bo odobrila, ni želel neposredno odgovoriti, poudaril pa je, da ne investirajo s svojimi sredstvi, temveč sredstvi drugih vlagateljev. "Seveda nas ti vsake tri mesece sprašujejo, kako kaže naložbi in državi, v kateri se nahaja," je dejal in dodal, da jim posredujejo želene informacije in svoje mnenje. Odločitev je nato na teh posameznih vlagateljih - tako glede konkretne naložbe kot Slovenije kot potencialnega naložbenega okolja, je dejal.

Izpostavil je še pomen tega, da se vlagatelj pri vstopanju v lastniško strukturo medijev ne vmešava v uredniško politiko, in opozoril, da so telekomunikacije in mediji vedno občutljivo področje.

Na hitro odločitev upa tudi ameriški veleposlanik

Da bo odločitev o prevzemu Pro Plusa sprejeta kmalu, upa tudi veleposlanik ZDA v Sloveniji Brent Hartley. Kot je dejal na dogodku, tudi drugi vlagatelji opazujejo, kako se bo zadeva razpletla. Če se bo uspešno, bo to zanje dober znak, je poudaril.

Skupina United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in EBRD in je trenutno v Sloveniji lastnica Telemacha, je v začetku julija lani objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem, vrednost posla je ocenila na 230 milijonov evrov. V Sloveniji gre za družbo Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, na Hrvaškem za komercialno Nova TV.

United Group bi s prevzemom Pro Plusa pod eno streho združil največja igralca na svojem področju, lastnika infrastrukture (Telemach) in generatorja medijskih vsebin (Pro Plus).

Gre za največjo medijsko združitev v samostojni Sloveniji, ki je po navedbah medijskih strokovnjakov pred zahtevno nalogo zaradi preučitve vplivov nakupa na več trgih postavila tudi regulatorje.

Hrvaška že odobrila prevzem

Hrvaški svet za elektronske medije je konec marca odobril prevzem hrvaške Nove TV, slovenska Agencija za varstvo konkurence (AVK) pa odločitve še ni sprejela. Konec marca je obravnavala predlog korektivnih ukrepov, ki jih je predložila družba Slovenia Broadband, medtem ko se postopek presoje koncentracije nadaljuje. V agenciji ne želijo napovedovati, kdaj bodo izdali odločbo. Instrukcijski rok za izdajo odločbe se izteče sredi maja.