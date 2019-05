Avstrijski milijarder našel novo tarčo na dvorišču novogoriškega Hita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenskem igralniškem trgu, kjer se igralnice in saloni borijo za vse manjši kolač, se bo v kratkem zgodil nov večji prevzem. Tokrat na dvorišču državnega Hita.

Avstrijski igralniški velikan Novomatic, ki je v lasti enega najbogatejših Avstrijcev Johanna Grafa - leta 2015 je Forbes njegovo premoženje ocenil na sedem milijard evrov -, nadaljuje svoj pohod po slovenskem trgu.

Potem ko je od podjetnika Joca Pečečnika kupil igralnici Kongo v Grosupljem in Lev v Ljubljani, od primorskega poslovneža Rajka Hrvatiča pa igralni salon Karneval na Škofijah, je Novomatic pred prevzemom najmanj enega novega igralnega salona.

Avstrijci so po neuradnih informacijah pred sklenitvijo dogovora o nakupu igralnega salona Casino Princess v Novi Gorici. Ta ima po zadnjih podatkih 190 igralnih avtomatov, na leto pa ustvari okoli 3,6 milijona evrov prihodkov. Do zdaj je bil del turške verige Princess Group International, ki se očitno umika z našega trga. V zadnjih letih se je Casino Princess zaradi visokega padca prihodkov boril z rdečimi številkami, v letih od 2013 do 2016 pa je nakopičil skoraj 800 tisoč evrov izgube.

Informacije o prevzemu smo preverjali na sedežu Novomatica v Avstriji, kjer ne komentirajo pogovorov ali pogajanj o prevzemu konkretnih igralnih salonov v Sloveniji, češ da so ti zaupni. Pojasnili so le, da neprestano preučujejo priložnosti za širitev, kar je tudi del njihove strategije.

Aleš Valič, prokurist podjetja INClub, ki upravlja Casino Princess, se na našo prošnjo za pojasnila ni odzval.

Vsak posel mora odobriti ministrstvo Na ministrstvu za finance, kjer morajo po zakonu soglašati s spremembo lastništva podjetja s koncesijo za igre na srečo, konkretnih primerov ne komentirajo. Pojasnili so le, da mora kupec izpolnjevati zakonske kriterije, med drugim pa presojajo tudi: - zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti, - vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika, - izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, - strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo. Na ministrstvu za finance so nam pojasnili, da koalicijska pogodba "ne predvideva sprememb na področju sistemske ureditve prirejanja iger na srečo". Zato trenutno ne vodijo nobenih aktivnosti v zvezi s tem. Smiselno se jim zdi sprejetje nove strategije, ki bi bila podlaga za vodenje politike in sprejemanje ukrepov v prihodnjih desetih letih. Analiza bi bila smiselna tudi glede vprašanja števila koncesij. "Cilj nove sistemske ureditve bi moralo biti pravo ravnotežje med opravljanjem dejavnosti igralništva pod konkurenčnimi in stabilnimi pogoji ter tako imenovanim odgovornim igralništvom," so pojasnili.

Največji za državnim Hitom

Z najnovejšim nakupom bi Avstrijci prevzeli položaj drugega največjega igralca na slovenskem trgu, takoj za novogoriškim Hitom, ki je imel še do pred kratkim velike poslovne težave.

Novomatic, ki je na naš trg vstopil leta 2009, je namreč v lanskem letu postal lastnik že sedmega igralnega salona in ima posledično v lasti več kot četrtino vseh salonov s koncesijo. Skupaj ustvarijo čez 22 milijonov evrov prihodkov na leto. Igralnice imajo po vsej državi:

- Kongo (Grosuplje),

- Casino Lev (Ljubljana),

- Casino Carnevale (Škofije),

- Casino Poetovio (Ptuj),

- Casino Joker (Maribor),

- Casino Tivoli (Lesce),

- Admiral Casino Mediteran (Kozina).

Avstrijci naj bi bili že dogovorjeni tudi za prevzem igralnega salona Casino Riviera v Portorožu, ki ima 184 igralnih avtomatov. Lastniško ga obvladuje žena direktorja Mitje Peternela, ki uradno živi v Dubaju. Njegova partnerja pri igralniških poslih sta celjski nepremičninski mogotec Aleksander Jančar in Rok Furlan, nekdanji kralj betona.

Po navedbah naših virov iz igralništva je Novomatic tudi v pogovorih za nakup igralnega salona Casino Venko v središču Goriških brd, v katerem je 200 igralnih avtomatov in hotel z 32 sobami. Na leto ustvari več kot devet milijonov evrov prihodkov. Zanima se tudi za Casino Fortuna, ki ga obvladujejo Darko Velikonja, Blaž Muhič in Andrej Kremljak.

Novomatic že vrsto let pošilja ponudbe za nakup praktično vseh igralnih salonov v Sloveniji. Glavna tarča so tisti, ki niso del večje skupine in zaradi tega v slabšem položaju na trgu.

Pol milijarde evrov denarnega toka na leto

"Zakaj bi nekdo igralni salon prodal Novomaticu? Ker prejme zelo dobro ponudbo, višjo od tržne," je povedal lastnik enega večjih salonov na Primorskem, ki še čaka na pravo ponudbo.

Novomatic, ki se ukvarja tudi z izdelavo igralnih avtomatov, zaposluje več kot 26 tisoč ljudi po svetu. V preteklem letu so ustvarili več kot 2,6 milijarde evrov prihodkov in 556 milijonov evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), kar pomeni, da imajo na razpolago veliko sredstev za širitev na tujih trgih.

Njihov končni cilj naj bi bilo obvladovanje slovenskega trga s prevzemi manjših igralnih salonov, ki že imajo koncesijo. S tem bi širili tudi prodajo lastnih igralnih avtomatov.

Igralni salon na Hitovem dvorišču

Novomatic bo z nakupom Casinoja Princess zakorakal na dvorišče državnega igralničarja. Igralni salon je namreč le nekaj sto metrov od igralniško-zabaviščnega centra Perla, ki je že od nekdaj paradni konj novogoriškega podjetja.

Agresivna širitev avstrijskega velikana na naš trg torej ne pomeni nič dobrega za Hit, ki se neuspešno bojuje z upadom prihodkov iz osnovne igralniške dejavnosti. Nedoseganje ciljev, ki bistveno odstopajo od pričakovanj in rezultatov lanskega leta, je bil tudi razlog za odstavitev prejšnje uprave. Konec preteklega leta je položaj predsednika uprave Hita zasedel Tomaž Repinc.

Tomaž Repinc, predsednik uprave Hita Foto: STA Kljub temu je usoda družbe zaradi mačehovskega odnosa države vse prej kot svetla. Hit je namreč že dalj časa na seznamu za privatizacijo, a vsakokratne vlade prelagajo odločitev, kaj narediti z njim. Nikakor jim ni uspelo sprejeti nove igralniške zakonodaje, poleg tega je bila zadnja strategija razvoja iger na srečo v Sloveniji pripravljena davnega leta 2010.

Pomagale niso niti nenehne zamenjave na vrhu družbe. Po tem, ko se je moral konec leta 2016 posloviti Dimitrij Piciga, so se v dobrih dveh letih zvrstili že štirje predsedniki uprav, od tega sta bila dva imenovana začasno, dokler niso našli novega prvega moža.