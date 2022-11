Avstrijski Asfinag izbral logaško podjetje Astech za izvedbo hlajenja tehničnih prostorov v predoru Karavanke

Avstrijski upravljavec avtocest Asfinag, ki skrbi za vzdrževanje avstrijskega dela Predora Karavanke, je za posodobitev hlajenja tehničnih prostorov, v katerih so krmilne in regulacijske naprave, izbral podjetje Astech d.o.o. iz Logatca.

Krmilni in regulacijski sistemi delujejo v posebnih okoliščinah, saj so razmere v predorih ekstremne. Izpusti močno vplivajo na vgrajene materiale v predorih, zato je potreben stalni nadzor nad delovanjem naprav in tudi njihova zamenjava ob iztrošenosti, zato da je delovanje sistemov v predoru optimalno.

Asfinag je med konkurenčnimi mednarodnimi ponudbami izbral Astech za zamenjavo in posodobitev sistemov v predoru Karavanke, ki hladijo krmilne in regulacijske sklope in so ključni za varno in nemoteno delovanje vseh sistemov v predoru.

Družba Astech d.o.o., s sedežem v Logatcu, je na slovenskem trgu prisotna že več kot 20 let. Ima največjo ekipo usposobljenih strokovnjakov, ki skrbijo za servisiranje in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov, opravljajo tehnične nadzore sistemov in naprav za požarno varnost ter vzdržujejo naprave za hlajenje sistemskih prostorov.

Družba Astech skrbi za več kot 100.000 klimatskih naprav v Sloveniji. Skrbi za prezračevalne sisteme v največjih gospodarskih družbah v Sloveniji, prav tako za prezračevanje prostorov v podjetjih, ki predstavljajo kritično infrastrukturo v državi. Astech posluje po certificiranem sistemu ISO 9001, ki je globalni standard za sistem vodenja kakovosti in zahteva stalno izboljševanje sistema.

Astech se zaveda nujnosti za trajnostni razvoj in okolje, zato pri dobaviteljih kupuje le sodobne, okolju prijazne hladilne pline, ki so certificirani in imajo okoljske vavčerje. V Astechu imajo tudi lastno sončno elektrarno, ki jim omogoča, da so opustili ogrevanje na fosilna goriva.

