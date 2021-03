AVK pojasnila, kdaj bi lahko ukrepala pri podražitvi goriv

Agencija je pristojna za nadzor nad izvajanjem zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, pri čemer njene pristojnosti predstavljajo spremljanje in analiziranje razmer na trgu, če so te pomembne za razvoj učinkovite konkurence, so navedli na svoji spletni strani.

"Pristojnosti agencije so torej odkrivanje, ugotavljaje in sankcioniranje morebitnih kršitev konkurenčne zakonodaje, ki jih predstavljajo predvsem prepovedani omejevalni sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij, katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco ter zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Slovenije," so poudarili.

Ob tem so navedli, da nimajo zakonskih pristojnosti reagiranja na nihanje cen na trgu in tudi ne morejo ukrepati, če nihanja ne izhajajo iz navedenih kršitev konkurenčne zakonodaje. Dodali so, da so že v izvedeni raziskavi iz leta 2017 jasno izrazili svoje pomisleke v zvezi z deregulacijo cen pogonskih goriv izven avtocest in hitrih cest.

Cene poskočile za 20 odstotkov

Cene 95-oktanskega bencina in dizla izven hitrih cest in avtocest so se po liberalizaciji v pol leta namreč dvignile za okrog 20 odstotkov, rast pa je opaznejša predvsem v zadnjih tednih, ko se na svetovnih trgih draži nafta. Na ministrstvu za gospodarstvo so ocenili, da se cene goriv v Sloveniji gibljejo podobno kot v sosednjih državah EU.

Dodali so, da so nadzorni mehanizmi za preverjanje spornih praks določeni v zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence, za nadzor trga pa je pristojna Javna agencija RS za varstvo konkurence. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bi lahko na trg naftnih derivatov poseglo le v primeru, da bi agencija na trgu zaznala določene nepravilnosti, ki bi zahtevale ponoven ukrep na podlagi zakona o kontroli cen.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je sicer septembra ob napovedi deregulacije zagotovil, da bo agencija za varstvo konkurence bdela nad tem, da bodo "pravila igre korektna". V primeru, da bi prišlo do neustrezne in nepredvidene korekcije cen navzgor, pa bi država lahko in tudi bo ukrepala.

Vlada se je jeseni odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov. Cene je regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Lani je sprostila še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva, ki jih je v času epidemije covid-19 več mesecev držala pri enem evru.