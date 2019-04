AVK ne nasprotuje prevzemu Elana

AVK je odločbo v tem primeru izdala v četrtek, danes pa je odločitev objavila še na svoji spletni strani.

Elan je po treh letih v lasti družbe Wiltan Enterprises, ki sodi pod okrilje sklada ruskega kapitala VR Capital, prešel v roke finskega sklada KJK. Ta se osredotoča na regijo Balkana in baltskih držav in je v Sloveniji lastniško navzoč v nekaterih družbah. Nakup Elana naj bo zaključen sredi leta.

Dosedanji lastniki Elana so prodajo družbe napovedali lani spomladi, ko so zaradi dobrega poslovanja Elana prejeli interes za nakup tega podjetja.

Do danes rešili vse tožbe, ki so v preteklosti bremenile Elan

Elan iz Begunj na Gorenjskem je podjetje z več kot 70-letno tradicijo, ki se danes osredotoča na razvoj in izdelavo športne opreme - najbolj znana je smučarska oprema, napredne in tehnično zahtevne komponente, visoko zmogljive športne in prostočasne jadrnice ter na inovacijske rešitve za dvorane in stadione po svetu.

Elan sta po številnih lastniških pretresih, ki so bremenili podjetje, sredi leta 2015 kupili družbi Wiltan Enterprises in Merrill Lynch International, ki se je iz naložbe že umaknil. Wiltan Enterprises oz. sklad VR Capital je običajno lastnik posamezne družbe tri do pet let. Wiltan je v tem času v podjetje reinvestiral skoraj deset milijonov evrov. V tem času so rešili tudi vse tožbe, ki so v preteklosti bremenile Elan.

Novi lastnik Elana je sklad KJK III, lani ustanovljeni sklad zasebnega kapitala v vrednosti 250 milijonov evrov. Sodi pod okrilje KJK Management, ki je upravljalec alternativnih investicijskih skladov iz Luksemburga, ustanovljen leta 2010. Finski finančni sklad je v Sloveniji navzoč v podjetjih Kovinoplastika Lož, Iskra ISD, Don Don, Tomplast in v Pekarni Grosuplje.