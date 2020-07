AVK naj bi zaradi suma neprijavljene koncentracije preiskoval Delo, Dnevnik in Večer

Agencija za varstvo konkurence (AVK) naj bi v ponedeljek in danes izvajala preiskave pri lastnikih oziroma upravah Dela, Dnevnika in Večera. Lani je po poročanju Radia Slovenija namreč prejela prijavo suma, da so si ti mediji brez prijave koncentracije podredili vodilnega distributerja tiska in pošiljk, podjetje Izberi.