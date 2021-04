Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski farmacevtski velikan AstraZeneca je v prvem letošnjem četrtletju vknjižil 7,32 milijarde dolarjev prihodkov (šest milijard evrov), kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje cepiva proti novemu koronavirusu so znašali 275 milijonov dolarjev (227 milijonov evrov), sporočilo družbe povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pri razvoju cepiva sodeloval Oxford

Svoje cepivo je britanski velikan razvil v sodelovanju z univerzo v Oxfordu. Domače cepivo je ključno v hitri cepilni kampanji na Otoku in velja za eno cenejših. Je pa zaupanje vanj v javnosti upadlo, potem ko so v podjetju dodatno razkrili, da lahko pri manjšem deležu cepljenih povzroča krvne strdke. Evropska komisija je tudi sprožila pravni postopek proti AstraZeneci zaradi kršenja dogovora o nakupu cepiva proti novemu koronavirusu.

Čisti dobiček podjetja se je sicer v prvem letošnjem četrtletju podvojil na 1,56 milijarde dolarjev (1,29 milijarde evrov). Prihodki so poskočili za že omenjenih 15 odstotkov, brez upoštevanja cepiva proti novemu koronavirusu pa so bili višji za 11 odstotkov in znašali 7,045 milijarde dolarjev (5,8 milijarde evrov).