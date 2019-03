Andrej Prebil odhaja iz DUTB

Dosedanji izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Andrej Prebil je v torek odstopil s položaja in bo delo nadaljeval v gospodarstvu, so sporočili iz DUTB. Njegove naloge bo prevzel začasni glavni izvršni direktor Matej Pirc.

Z odstopom Andreja Prebila se je danes seznanil upravni odbor DUTB, Prebil pa na novo delovno mesto v gospodarstvu odhaja s 1. aprilom. Pred prihodom v DUTB je bil sicer Prebil na vodstvenih položajih v družbah Hoteli Bernardin, Sava Turizem in v turističnih podjetjih znotraj sistema ACH.

Začasni glavni izvršni direktor Matej Pirc bo od Prebila tako z aprilom začasno prevzel odgovornost za upravljanja sredstev, predaja poslov pa bo izvedena do konca tega tedna, so zapisali na DUTB.

Novi izvršni direktorji bodo znani konec aprila

Kot so dodali, je izborni postopek za novo izvršno vodstvo t. i. slabe banke v zaključni fazi, izvršni direktorji s stalnim mandatom pa bodo imenovani predvidoma do konca aprila. Na konec januarja objavljeni mednarodni razpis za položaj glavnega izvršnega direktorja DUTB je sicer prišlo 24 prijav, so že sredi februarja povedali v DUTB.

Mesto glavnega izvršnega direktorja, ki je vodilna operativna funkcija v DUTB, se je sprostilo po odhodu Madžara Imreja Balogha sredi lanskega decembra. Ta je s položaja uradno odstopil iz osebnih razlogov, a že predhodno dogajanje v DUTB je nakazovalo, da Balogh ni več užival zaupanja spremenjenega upravnega odbora.

Na njegovo mesto so neizvršni direktorji DUTB konec januarja začasno imenovali nekdanjega prvega moža Slovenskega državnega holdinga (SDH) in dotedanjega finančnega direktorja DUTB Pirca.

Številne menjave konec lanskega leta

V DUTB je bilo sicer konec minulega leta precej kadrovskih menjav. Vlada je namreč pred Baloghovim odhodom iz upravnega odbora DUTB odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Nato je v vlogi skupščine DUTB za neizvršnega direktorja imenovala še Marka Tišmo.

Vse te kadrovske spremembe so sledile objavi ugotovitev interne revizije na DUTB, da so bile pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno v Logatcu gradi švicarski Lonstroff, storjene nepravilnosti in da niso bili spoštovani interni akti. Poleg omenjene zgodbe so mediji v zadnjih mesecih v povezavi z DUTB pisali o še nekaj domnevno spornih poslih.

Tudi zato naj bi bila po pisanju medijev na prepihu izvršna direktorja Prebil in Jože Jaklin.

Po pisanju Dela upravni odbor DUTB odloča tudi o Jaklinovi usodi, neizvršni direktorji pa naj bi se z njim pogovarjali o razhodu.