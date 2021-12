Ali lahko najemnika vržem na cesto?

Oglasno sporočilo

Posestni spori so že tisočletja stara praksa in so pogosto netili nasilne izbruhe in povzročali težave. Zato je pri zagotavljanju reda in sožitja koristno poznavanje stanovanjske zakonodaje, ki zagotavlja določene pravice tako najemniku kot najemodajalcu in s tem preprečuje pretirano samovoljo na eni ali drugi strani.