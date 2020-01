Hrvati in Rusi za leto dni izgubili Mercator #video

Okrajno sodišče je namreč zavrnilo pritožbo hrvaškega Agrokorja zoper sklep o zasegu delnic Mercatorja, so za Siol.net potrdili v AVK. To pomeni, da bo lahko AVK razpolaganje z delnicami Mercatorja blokiral tudi do leta dni. V tem času pa bi moralo sodišče odločati o pritožbi Agrokorja v 54 milijonov evrov vrednem prekrškovnem postopku zaradi kršitve zakona o varstvu konkurence.

AVK je Agrokorju začasno odvzela delnice Mercatorja za zavarovanje za plačilo globe v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je agencija tej hrvaški družbi naložila zaradi prevzema polnilnice vode Costella. Kot smo že poročali, bi moral Agrokor slovenskemu regulatorju priglasiti koncentracijo, ko je leta 2015 na prikrit način, prek podjetja iz Dubaja, kupil domačo polnilnico vode Costella. Ker posla ni prijavil, je AVK proti Agrokorju sprožila postopek presoje skladnosti koncentracije.

Agrokor je pritožbo vložil, ker se ne strinja s sklepom o odvzemu delnic, ki ga je podpisal direktor AVK Andrej Matvoz. V postopku je dokazovala, da je bil odvzem protiustaven in nezakonit.

Andrej Matvoz Foto: Državni zbor Toda sodišče je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno, so pojasnili v AVK. Že pred dnevi so poudarjali, da je izrečena globa bistveno nižja od tiste, ki bi jo lahko izrekli Agrokorju na podlagi veljavne slovenske zakonodaje. Obveznost (pravočasne) prijave koncentracije je "jasna, nedvoumna in dolgo poznana, teža predmetnega prekrška pa znatna". Odvzem delnic bo v njihovem imenu izvršila Finančna uprava RS (Furs).

Zaseg bo močno otežil načrtovani prenos 70-odstotnega paketa delnic Mercatorja na Fortenovo, s tem pa tudi sanacijo tega holdinga, ki je v večinski lasti ruskih državnih bank (Sberbank, VTB) in ameriških finančnih skladov. Prenos delnic je namreč del dogovora z upniki Agrokorja. Iz do zdaj znanih projekcij je razvidno, da Fortenova brez Mercatorjevega denarnega toka ni finančno vzdržna skupina.

"Kontroverzno ravnanje AVK"

Na odločitev sodišča o pritožbi so se že ostro odzvali v Agrokorju.

"Ker obrazložitev odločitve okrajnega sodišča v Ljubljani ni prepričljiva in je pravno šibka, Agrokor še naprej zastopa stališče, da je sklep agencije protiustaven, arbitraren in nezakonit ter da je agencija pri izdaji sklepa o začasnem odvzemu delnic grobo kršila pravila postopka. Da bi dosegel razveljavitve pravnomočnega sklepa agencije, bo Agrokor zoper sklep agencije in zoper odločitev okrajnega sodišča v Ljubljani uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva, vse s ciljem uveljavitve svojih lastniških upravičenj v Mercatorju," so pojasnili.

"O kontroverznem ravnanju slovenske agencije v tem postopku in o sumu, da slovenski upravni in drugi organi, zaradi nacionalnih političnih razlogov, v nasprotju s slovensko zakonodajo in prakso EU preprečujejo prenos Mercatorjevih delnic z Agrokorja na Skupino Fortenova, je Agrokor že obvestil vodje evropskih in nacionalnih regulatorjev za področje varstva konkurence," so še dodali.