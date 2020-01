Znani Slovenci bodo ostali brez večine prihrankov v delnicah

Kako daleč je preiskava dogajanja pred bankrotom borzne hiše Moja delnica in zakaj so opeharjeni vlagatelji naenkrat začeli dobivati ponudbe za odkup njihovih terjatev?

Spomladi 2016 je slovenski trg vrednostnih papirjev pretresel propad Moje delnice, najmanjše borzne hiše pri nas. V javnosti so krožile informacije, da naj bi denar vlagateljev brez njihove vednosti uporabili (in izgubili) za zasebne posle.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je pozneje potrdil utemeljene sume storitve kaznivih dejanj in kazensko ovadil več oseb, tudi zadnjega vršilca dolžnosti predsednika uprave Branka Šušteriča.

Janko Jenko, eden od največjih osmoljencev v stečaju Moje delnice Foto: Bor Slana Med strankami Moje delnice, ki so v stečajno maso prijavile za skoraj štiri milijone evrov terjatev in že štiri leta čakajo na denar, so bila številna znana in ugledna imena iz političnega in gospodarskega sveta: nekdanji prvi finančnik Državljanske liste Janko Jenko, poslanka SDS Eva Irgl, profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Miha Juhart in Peter Grilc …

Kako do denarja? S prodajo pisarn v Ljubljani.

Odgovor na vprašanje, koliko denarja bodo izgubili, bi lahko dobili čez teden dni. Na okrajnem sodišču v Ljubljani bo prihodnji torek javna dražba poslovnih prostorov na Dunajski cesti v Ljubljani, tik ob Gospodarskem razstavišču.

Njihova lastnica je družba Nika iz Brežic, ki jo obvladuje družina Šušterič. Ko se je Moja delnica začela podirati, so Šušteričevi za pokrivanje izgub vlagateljev zagotovili delnice Nike, katere glavno premoženje je nepremičnina blizu središča Ljubljane. Od tega, za koliko bo prodana, bo torej v končni fazi odvisno poplačilo upnikov Moje delnice.

Foto: Google Street View

Foto: Remax

Okoli 1.500 kvadratnih metrov pisarn in drugih poslovnih prostorov, ki so bili prvotno ocenjeni na 2,6 milijona evrov, bodo na drugi dražbi prodajali za vsega 1,3 milijona evrov. Po neuradnih informacijah je več interesentov, med njimi tudi zavarovalnica Triglav, ki je lastnica večine poslovne stavbe. Že lani naj bi se pojavil tudi neimenovani kupec, ki naj bi bil za poslovne prostore pripravljen plačati nekaj manj kot dva milijona evrov.

Najprej bo sicer treba poplačati okoli 400 tisoč evrov dolga do banke Nova KBM in podjetja K8 iz Domžal, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo in je družbi Nika leta 2016 posodilo 200 tisoč evrov. Poleg tega ima Nika za več deset tisoč evrov dolga do drugih upnikov, tudi države.

"Nisem v ozadju odkupa"

O tem, da se v stečajnem postopku Moje delnice kmalu obeta vsaj delno poplačilo upnikov, priča tudi izkušnja opeharjenega vlagatelja, ki je želel ostati neimenovan.

Konec lanskega leta je prejel klic znanega slovenskega odvetnika, ki ga je vprašal, ali bi bil pripravljen prodati terjatve do Moje delnice, zavarovane z delnicami Nike. V čigavem imenu kliče, odvetnik ni želel razkriti. Le to, da bi za terjatve plačal okoli 20 odstotkov njihove nominalne vrednosti.

Branko Šušterič Foto: LinkedIn Je v ozadju odkupa družina Šušterič, ki je obvladovala ne le Mojo delnico, temveč tudi družbo Nika, katere premoženje je na prodaj? "Nisem v ozadju odkupa. Niti nimam toliko denarja," se brani Branko Šušterič.

Tudi po njegovem mnenju so poslovni prostori in s tem delnice Nike, ki bodo namenjeni za poplačilo vlagateljev, podcenjeni. "Ne bom rekel, da bodo upniki v celoti poplačani, zagotovo pa ne bodo izgubili vsega," je dejal Šušterič.

Manjši del denarja, do 22 tisoč evrov na osebo, so sicer vlagatelji že prejeli iz dva milijona evrov vredne jamstvene sheme, v katero so prispevale Alta Invest, Abanka, NLB in druge borzne hiše. Ti so nato prijavili zahtevke v stečajno maso Moje delnice.

Pred nekaj meseci zaslišali vpletene

Medtem na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani še vedno preverjajo, kdo je odgovoren za dogajanje pred stečajem Moje delnice.

Sume nepravilnosti, zaradi katerih je borzna hiša lani spomladi po 21 letih delovanja končala v stečaju, so preiskovali kriminalisti NPU in kazensko ovadili tri fizične osebe zaradi suma poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja.

Med njimi je tudi Šušterič, ki postopka za zdaj ne komentira. Po naših informacijah pa nekdanje vodstvo Moje delnice vztraja pri stališču, da so upniki podpisali dokumente, na podlagi katerih so se strinjali z vlaganjem v izvedene finančne inštrumente. Poleg tega je šlo za finančne produkte, ki jih poznajo tudi drugod po svetu.

Na tožilstvu so nam pojasnili, da se je junija 2017 začela sodna preiskava, ki pa še vedno traja. Po naših informacijah so bili v drugi polovici lanskega leta med drugim zaslišani tudi vlagatelji. Tožilstvo je zanimalo, ali so bili seznanjeni z dogajanjem in ali je nekdanje vodstvo Moje delnice izkoristilo njihovo zaupanje.

Foto: STA Na NPU so preiskovali tudi sume oškodovanja upnikov Moje delnice, vendar niso našli dovolj dokazov. Poleg tega so eno fizično osebo ovadili zaradi suma poslovne goljufije, vendar se na tožilstvu očitno niso odločili za kazenski pregon proti njej.

V stečajnem postopku Moje delnice je bila izvedena tudi forenzična revizija domnevno spornih poslov. Kaj je ugotovila in ali je kateri od upnikov vložil odškodninsko tožbo proti odgovornim, ni znano. Stečajna upravitelja Irena Lesjak že dalj časa ni dosegljiva za pojasnila.

Kot smo razkrili, so Šušterič in zdaj že nekdanje vodstvo Moje delnice le nekaj tednov pred izbruhom afere v javnosti svoje osebno premoženje začeli prepisovati na najbližje ter ga s tem poskušali rešiti pred upniki in morebitnimi odškodninskimi tožbami.