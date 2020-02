Abanka dokončno pod okrilje Nove KBM

Nova KBM bo danes uradno zaključila nakup delnic Abanke in tako postala njena edina lastnica. Druga in tretja banka po velikosti bosta skupaj obvladovali približno 22,5 odstotka slovenskega trga ter se tesno približali NLB, ki ima po podatkih za leto 2018 v Sloveniji 22,7-odstotni tržni delež.

Začetki Abanke segajo v leto 1955, v last države pa je prešla ob sanaciji bank konec leta 2013. Slovenski državni holding je v imenu države podpisal pogodbo o njeni prodaji Novi KBM 20. junija lani, piše STA.

Združevanje bank kot pomemben mejnik

Agencija za varstvo konkurence je zeleno luč za prevzem prižgala decembra lani, 30. januarja letos pa je Nova KBM, ki je kot prva od saniranih bank prešla v zasebne roke oz. v lastništvo investicijskega sklada Appolo aprila 2016, dobila dovoljenje še od Evropske centralne banke.

Danes je tako predviden zaključek nakupa Abanke, ob tej priložnosti pa bosta prva moža obeh bank John Denhof in Jože Lenič na skupni novinarski konferenci predstavila ta pomembni mejnik in prihodnje združevanje obeh bank.

Nova KBM in Abanka imata skupaj okoli 2.300 zaposlenih in okoli 100 poslovalnic plus 330 poštnih okenc Nove KBM, kjer se opravljajo tudi bančne storitve. Z združitvijo se bo bilančna vsota Nove KBM in Abanke povzpela na približno 8,7 milijarde evrov, kar je zelo blizu NLB z 8,8-milijardno bilančno vsoto, še navaja STA.