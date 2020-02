Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Projektna družba za gradnjo drugega tira 2TDK bo sledila odločitvi Državne revizijske komisije in pozvala najugodnejšega ponudnika, družbo Markomark Nival, k dopolnitvi sporne reference na razpisu za dela za prečkanje Glinščice, je napovedal generalni direktor družbe Dušan Zorko. To mora potrditi še strokovna komisija družbe in določiti rok.