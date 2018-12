Statistični urad išče novega generalnega direktorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je objavila javni natečaj za položaj generalnega direktorja Statističnega urada RS . Urad začasno, najkasneje do 20. februarja 2019, vodi Genovefa Ružić, ki se ji je petletni mandat iztekel avgusta. Uradniški svet prijave na natečaj zbira do 14. januarja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

primerna visokošolska univerzitetna izobrazba,

najmanj sedem let delovnih izkušenj,

ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

proti njim ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zainteresirani za položaj direktorja statističnega urada morajo k prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja urada v petletnem mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja virov v organu, za katerega vodenje kandidirajo.

Prijave bo preverila posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet. Izbranega kandidata bo imenovala vlada, in sicer za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ružićevi se je petletni mandat iztekel 21. avgusta, vlada pa ji je zaupala začasno vodenje urada, in sicer za največ pol leta oz. najdlje do 20. februarja. Ružićeva je vodenje urada za pet let prevzela avgusta 2013, ko je na tem položaju zamenjala Ireno Križman, ki je izpolnila vse pogoje za upokojitev.