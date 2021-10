Preverite svoje pravice ob odpovedi

Oglasno sporočilo

Zaradi koronakrize se veliko delavcev na tihem boji odpovedi, veliko pa jih meni, da morajo marsikaj požreti, ker nimajo izbire. V vsakem primeru je dobro poznati svoje pravice in možnosti, da ob prenehanju delovnega razmerja ne ostanemo brez odpravnine in pravice do nadomestila za brezposelnost.

Odpoved delovnega razmerja lahko poda tako delodajalec kot delavec. V obeh primerih sta mogoči redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Dobro pa je, da se delavec pred ukrepanjem temeljito pozanima o svojih pravicah po prekinitvi pogodbe, sploh če želi pogodbo o zaposlitvi prekiniti sam.

Če odpoved poda delavec

Delavec lahko poda redno ali izredno odpoved delovnega razmerja. Za redno odpoved delovnega razmerja mu ni treba navesti razloga. Naslednji dan po redni odpovedi začne teči odpovedni rok, ki je ponavadi določen in zapisan v pogodbi o zaposlitvi. Delavec v tem primeru ni upravičen niti do odpravnine niti do nadomestila za brezposelnost.

Kadar delavec trpi zaradi določenih kršitev delodajalca, lahko poda izredno odpoved delovnega razmerja. Odpovednega roka v tem primeru ni, delavec pa je upravičen do nadomestila za brezposelnost, odpravnine in odškodnine. A marsikdo ne ve, da mora pred izredno odpovedjo delavec opozoriti delodajalca na kršitve ter podati prijavo na inšpektorat za delo. Če delodajalec ne odpravi kršitev v roku treh delovnih dni, lahko delavec poda izredno odpoved delovnega razmerja.

Kako je pri izredni odpovedi z odpravnino in odškodnino?

V določenih primerih, ki jih podrobno opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih, imate možnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka, na podlagi katere vam pripadata tako odpravnina kot odškodnina. Na primer: če vam delodajalec več kot dva meseca ne zagotavlja opravljanja dela in vam več kot dva meseca sploh ni izplačal plače ali pa vam je izplačal bistveno zmanjšano plačo. Če vam delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku, pa tudi če menite, da vam delodajalec pri delu ne zagotavlja varnosti in zdravja s preventivnimi ukrepi ali varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu.

Menite, da vam delodajalec prikriva resnico?

Z vsem se vam ni treba sprijazniti, pozanimajte se o svojih pravicah. Kriza, povezana s covidom-19, se močno kaže na trgu dela, od čakanja na delo do povečane brezposelnosti, številni pa se potihoma bojijo, da bi jih kaj od tega doletelo. Kaj se zgodi, če dobite odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Velikokrat ima delavec ob taki odpovedi občutek, da mu delodajalec s svojim manevrom prikriva resnico. Pri tem je lahko v tolažbo dejstvo, da je nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov vedno mogoče izpodbijati po sodni poti. Če menite, da vam je bila pogodba o zaposlitvi neupravičeno/nezakonito odpovedana (če menite, da na primer potreba po delavcih ni bistveno upadla), je zoper odločitev delodajalca vedno mogoče zahtevati sodno varstvo pred pristojnim delovnim in socialnim sodiščem, in sicer v roku 30 dni od dneva vročitve odpovedi.

