Podjetje, ki slovi kot zanesljiv delodajalec, išče ljudi različnih poklicev

Osebnostna rast in zadovoljstvo sta odvisna tudi od tega, kje in s kom preživljamo večino dneva oziroma kje smo zaposleni. Ljudje, ki se zavedajo, da je poklicno kariero treba aktivno graditi, vedno iščejo nove priložnosti zase.

Ena od priložnosti, ki se je trenutno odprla, je tudi delo v zavarovalništvu. Zavarovalna panoga je ena izmed najhitreje rastočih panog, ki se stalno razvija in prilagaja potrebam posameznikov in podjetij.

S tem se pojavljajo tudi vedno nove priložnosti za ljudi najrazličnejših talentov. Delo v zavarovalništvu je lahko zelo razgibano, fleksibilno in nagrajujoče.

Nove možnosti za delo

Ste ekonomist ali informatik, pravnik ali zavarovalni matematik? Sodelavce z različnimi poklici, življenjepisi in osebnostnimi lastnostmi išče zavarovalnica GRAWE, kjer je "poslovna kultura, ki temelji na povratnih informacijah, motivaciji in priznanju za dobro opravljene delovne naloge, samoumevna," kot pravi Marko Mikič, predsednik uprave GRAWE.

Pet razlogov, zakaj delati pri GRAWE

GRAWE, ki se lahko pohvali s 190 leti obstoja, ponuja odlične možnosti za delo in tukaj navajamo pet razlogov, zakaj se je dobro zaposliti pri GRAWE:

Varna zaposlitev: zavarovalniška panoga je trenutno v razcvetu, zato je ta zaposlitev varna tudi v kriznih časih. Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem: prilagodljiv delovni čas. Kratke delovne razdalje: z več kot 19 poslovalnicami po vsej državi vaše delovno mesto ni nikoli daleč od vašega doma. Samostojno delo: pri GRAWE nadrejeni zaupajo svojim sodelavcem in jim dajejo na voljo dovolj priložnosti, da lahko samostojno dosežejo dogovorjene cilje. Novinci, dobrodošli: novincem brez izkušenj v panogi omogočajo specializirano usposabljanje (za pridobitev licence za zavarovalnega zastopnika) ter jih celovito podpirajo na njihovi karierni poti v podjetju.

Kako je delati pri zavarovalnici GRAWE? "Najboljša plat moje službe je, da lahko pomagam ljudem. Takoj ko sem začel delati kot zastopnik, sem lahko pomagal starejšemu paru, ki je bil tik pred upokojitvijo. Imela sta negativne izkušnje s številnimi zavarovalnicami in sta bila precej obupana. Pomagal sem jima razvozlati določbe zavarovalnih polic, ki sta jih sklenila, s čimer sta privarčevala kar nekaj denarja. Ko smo se nato pogovarjali, sta mi povedala, da sta zelo hvaležna, da jima je končno nekdo prisluhnil in pomagal. Priporočila sta me številnim svojim prijateljem in znancem." Igor Breznik, zavarovalni zastopnik "V svojem prejšnjem poklicu sploh nisem bil srečen. Predvsem sem pogrešal stik z ljudmi. Pri GRAWE sem našel prav to: kot zavarovalni zastopnik sem dejaven na terenu, kjer svoje stranke opozarjam na nevarnosti, ki ogrožajo njihovo življenje, ter prilagajam zavarovalne produkte njihovim individualnim potrebam. Med sestanki s strankami sem pozoren na to, kaj moj sogovornik resnično potrebuje. Dobro svetovanje je zame pomembno – tudi če to zahteva čas." Nikola Vujanović, zavarovalni zastopnik

Ali ste pravi kandidat za delo pri zavarovalnici GRAWE?

Odgovorite na nekaj vprašanj:

Ste predani svojemu delu, radi vzpostavljate stike in delate z ljudmi?

Ste odprti za inovacije in radi sodelujete s predstavniki drugih oddelkov in področij?

Ste samozavestni, optimistični in usmerjeni v zagotavljanje storitev?

Razmišljate podjetniško in se zavedate lastne odgovornosti za uspeh?

Ste stanovitni, vztrajni in brez težav prevzamete pobudo?

Dobro upravljate svoje obveznosti in svoj čas?

Ste pri delu dosledni in usmerjeni k zastavljenemu cilju?

Ugodnosti, ki jih dobijo uspešni zaposleni:

Zadovoljni kupci potrebujejo zadovoljne zaposlene. Za dobro počutje zaposlenih GRAWE poskrbi z ugodnostmi:

podpora nadrejenih na vaši poslovni poti,

vsi zavarovalni zastopniki dobijo službeni prenosni računalnik,

uspešni zavarovalni zastopniki dobijo pametni telefon,

delovni čas lahko prilagajate po svoje,

organizirana so razna srečanja in dogodki za zaposlene,

skrbijo za vaše zdravje,

ponujajo vam finančne nagrade za izjemne dosežke,

dolgoletno sodelovanje je nagrajeno z jubilejnimi nagradami,

ponujajo brezplačna izobraževanja za osebnostno in strokovno rast na različnih področjih.

Delo zavarovalnega zastopnika

Prodaja prek zavarovalnih zastopnikov na terenu je še vedno najpomembnejša in najpogostejša oblika sklepanja zavarovanj.

Zavarovalni zastopniki GRAWE so odgovorni za prodajo in svetovanje o vseh zavarovalnih produktih, ki jih ponujajo svojim strankam. To s seboj prinaša veliko odgovornost, obenem pa zagotavlja raznoliko in zanimivo delo, pri katerem lahko sodelavci v neposredni komunikaciji s strankami pokažejo ves svoj talent.

Zavarovalni zastopniki na terenu skrbijo za fizične in pravne osebe, zanje iščejo ustrezne zavarovalne rešitve za tveganja, s katerimi se spoprijemajo, in jim pomagajo v različnih situacijah.

Z zavarovalnimi rešitvami in produkti za finančno preskrbljeno pokojnino prispevajo k varni in finančno preskrbljeni prihodnosti strank GRAWE.

Delovni dan zastopnika poteka v tesnem stiku s številnimi ljudmi, ki imajo različne potrebe, med prednosti dela pa spadata redna zaposlitev in samostojno razporejanje delovnega časa.

Vaš trud je poleg tega finančno nagrajen: pri GRAWE imajo namreč vaši dosežki tudi finančno vrednost.

Redno izplačilo plače in zadovoljne stranke Maja Vozel je zavarovalna zastopnica, ki je pri GRAWE začela kot 33-letnica brez lastnega kroga strank. "O službi nisem imel natančne predstave. Kmalu sem se mnogo naučila o zavarovalništvu in prevzela stranke nekaterih kolegov. Neverjetno je, koliko energije in dobre volje prejmemo od zadovoljnih strank, in teh je približno 95 odstotkov." Seveda traja nekaj časa, da te okolica sprejme, vendar se ljudje sami obračajo nanjo. S timom se razumejo, osebnostno rastejo, na kar sama ni bila pozorna, opazijo pa drugi. Velika prednost je, da si sami razporejajo delovni čas, delo je dinamično in ni sedenja v pisarni. "Resnično zadovoljna sem z delom na zavarovalnici GRAWE. Pri GRAWE si lahko oblikuješ zanesljivo in trajno mrežo. Tako s sodelavci znotraj podjetja kot z nadrejenimi obstajajo dobri in hitri komunikacijski kanali in vedno lahko predlagam spremembe. Priložnost, da slišijo tvoje ideje in cenijo tvojo uspešnost, je le ena od prednosti družinskega podjetja, kot je GRAWE. Poleg tega je GRAWE zelo zanesljiv delodajalec, vedno lahko pričakujem redno izplačilo plače, sodelavce pa podpre tudi v primerih, ko se pojavijo težave," je še povedala zavarovalna zastopnica Maja Vozel.

Foto: STA … pomagajo ob majhnih in velikih nezgodah v življenju,

… dejavni so v Sloveniji, Avstriji in še v dvanajstih državah,

… sodelujejo z ljudmi za ljudi,

… že 190 let so zanesljiv zavarovalni partner in dober delodajalec.