Moderna in funkcionalna pisarna

Morda ste že kdaj doživeli, da ste prišli v kakšno pisarno in ste se tam zelo dobro počutili. Odgovor na vprašanje, zakaj, se skriva prav v pravilni postavitvi delovnega prostora. Gre za primerno kombinacijo materialov, dimenzij, barve, svetlobe in še več. Glavni cilj je ustvariti takšne delovne pogoje, ki podpirajo optimalno storilnost zaposlenih in dobro počutje pri delu.

Nova generacija delovno sposobnih zaposlenih povečuje zahteve glede delovnega okolja, v katerem preživijo večji del dneva. Po raziskavah so zadovoljni in motivirani zaposleni do 30 odstotkov bolj produktivni. To je tudi eden od razlogov, zakaj bi moralo o tem razmišljati vsako podjetje in že pri postavitvi pisarne pozornost nameniti funkcionalnosti in domačnosti. V spodnjem članku je predstavljenih nekaj idej o načrtovanju in izvedbi moderne in funkcionalne pisarne po najnovejših trendih.

KAKO ZASTEKLITEV PISARNE VPLIVA NA NJENO FUNKCIONALNOST?

Steklene predelne stene združujejo funkcionalnost, estetiko in odprt prostor, ki ne povzroča občutka utesnjenosti. Steklo prepušča naravno svetlobo in velja za nadvse prestižen material. Hkrati pa preprečuje tudi hrup.

Stekleni pregradni sistem je popoln za pisarno, zahvaljujoč kateremu hrup ne bo več težava. Dušenje hrupa bistveno pripomore k boljši koncentraciji pri delu. Predvsem v velikih podjetjih se zaposleni srečujejo z vse večjimi izzivi pri iskanju mirnega prostora za sestanke, telefonske pogovore ali zgolj samostojno delo.

Ustrezno izbrane steklene predelne stene in pripadajoči elementi ne zagotavljajo le občutka zasebnosti ali oaze tišine, temveč tudi zaščito in varnost pri delu v odprtih pisarnah. Zaradi vsega tega so idealni za pisarne. Vedeti morate, da lahko steklene predelne stene okrasite tudi z različnimi motivi, ki bodo vašemu interjerju dali edinstven značaj.

Zastekljeni prostori vplivajo na dobro počutje zaposlenih, ki v njem pogosto preživijo veliko več kot osem ur. Pogled na naravno sončno svetlobo zunaj v določenih letnih časih jim je zato povsem tuj. Treba pa je poudariti, da je pomemben tudi iz čisto ekonomskih razlogov. Zmanjšuje potrebo po umetni svetlobi v zaprtih prostorih in pomaga zmanjšati porabo energije. Več svetlobe pride skozi nameščene steklene predelne stene, manj je umetne svetlobe. Zato lahko lastniki pisarn računajo tudi na nekoliko nižje račune za energijo.

Dodatna prednost iz praktičnega vidika je enostavnost vzdrževanja čistih steklenih površin. Tu niso potrebni posebni ukrepi. Ne glede na vse je veliko lažje odstraniti umazanijo s stekla kot z opečne stene.

OHRANJANJE ZASEBNOSTI V SODOBNI PISARNI

Po drugi strani pa lahko steklene sejne sobe v pisarnah negativno vplivajo na potek pogajanj, saj pogajalce podzavestno moti gibanje na drugi strani sejne sobe in na hodnikih.

Lesena notranja vrata so v tem primeru idealna za ohranjanje zasebnosti, v prostor pa vnese tudi pridih naravnega lesa, ki daje občutek domačnosti. Izbira notranjih vrat ni tako enostavna, kot se morda zdi na prvi pogled. Na tej poti je treba sprejeti več odločitev, katerih učinke bomo čutili še leta. Torej je vredno biti dobro pripravljen, za to pa vam z veseljem priskoči na pomoč podjetje Lestur. S strokovnim znanjem in praktičnimi nasveti skupaj rešijo veliko še tako zahtevnih projektov.

Na kaj morate biti posebej pozorni, ko izbirate vzdržljiva, brezčasna in praktična notranja vrata za vašo pisarno? Tukaj so najpomembnejši vidiki, vrsta konstrukcije vrat in način polnjenja odločilno vplivata na njihovo trajnost, težo in odpornost na udarce. Pomembno je poznavanje različnih vrst gradenj, saj se tako krila lažje prilagodijo posameznim prostorom, glede na njihov namen, v tem primeru za namen poslovnega prostora in pisarne. V podjetju Lestur se prilagodijo specifikaciji prostora in s predhodnim ogledom objekta razrešijo morebitne izzive, da se ne pojavljajo kakšni zapleti.

Vrata običajno redko menjamo, zato se je vredno pripraviti na njihovo izbiro. Ne upoštevajte samo videza, ampak tudi tehnični vidiki: vrsta konstrukcije, vrsta polnila in zaključnih materialov. Pomembno pa je omeniti, da se nakup vrat ne konča pri krilu. Še vedno ga boste morali uskladiti z ustreznim okovjem za vrata.

DOBRO POČUTJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU

Tako steklena kot lesena vrata pa lahko vedno popestrite z izbrano moderno kljuko. Z njo zapolnite belino v prostoru in dodate piko na i. Ker so kljuke veliko v uporabi, je pomembno, da se izbere kakovostne in obstojne na dolgi rok. Kljuke, ki jih ponuja podjetje Lestur, so v spletni trgovini nosilke standarda 1906:2010, ki določa 200 tisoč uporabniških ciklov odpiranja in so tako primerne za uporabo v pisarnah z večjim številom uporabnikov.

Podjetje Lestur pri vgrajevanju vratnega krila vedno svetuje uporabo magnetne ključavnice. Ta bo zagotovo všeč ljudem, ki cenijo estetiko. Za razliko od mehanske je povsem ravna in bolj diskretna ter zagotavlja dober vizualni učinek. Tudi jezik ključavnice ostane skrit – tudi ko se vrata odprejo. Iztegne se šele, ko pride v stik s prejemno ploščo. Poleg tega so magnetne ključavnice zagotovo tišje od standardnih. Pri njih ni učinka loputanja vrat, saj jeziček ne udarja ob pločevino, ključavnica pa se zapahne, ko se krilo prilepi na vratno tesnilo. To prispeva k občutnemu tihemu delovanju mehanizma pri zapiranju vrat. Združljivi so z vsemi vrstami kljuk in ročajev za lesena vrata, ki jih zastopa podjetje Lestur v svoji trgovini. Edina slabost takega mehanizma je manjša odpornost proti nepravilni uporabi. Priporočeno je izogibanje loputanja z vrati ali uporabo pretirane sile pri zapiranju.

Če želite imeti pisarniški prostor dobro varovan oziroma v njem hranite pomembno dokumentacijo in podatke, izberite možnost zaklepanja na cilinder. Ob še večji izpostavljenosti pa strokovnjaki podjetja Lestur vgradijo tudi varnostno rozeto, ki dodatno zmanjša možnost vloma.

Vse zgoraj našteto zaposlenim ponuja udobje v vseh prostorih delovnega okolja, omogoča večjo produktivnost podjetja in sodelovanje med zaposlenimi. Dober stik zaradi ohranjanja svetlega prostora, a hkrati nekaj zasebnosti zaradi dobre zvočne izolacije. V podjetju Lestur stremijo k prepletenosti vseh teh detajlov, ki stranki zagotavljajo končno zadovoljstvo.

