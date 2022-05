Kaj odgovoriti na razgovoru za službo, da boste uspešni?

Oglasno sporočilo

Kako odgovoriti na večno vprašanje: Kaj so vaše prednosti in slabosti? Pomembno je, da svoje veščine in kvalifikacije prikažete kot prednosti za uspeh, pomanjkljivosti pa skrijete v nabor možnosti za izboljšavo.

Zagotovo so vam ali vašemu prijatelju, znancu na razgovoru že zastavili slavno vprašanje: Katere so vaše največje prednosti in slabosti? Naj se sliši še tako neumno, je to vprašanje, ki nima pravega odgovora. Z njim delodajalec rad preveri, kako razmišljate in kakšne so vaše vedenjske lastnosti, da bi odkril, ali imate pravi nabor spretnosti za razpisano delovno mesto, za uspeh v službi in kakšna je vaša zmožnost samorefleksije. Učinkovito razmišljanje o prednostih in slabostih je zato veščina, ki vam bo prišla prav in ni nujno, da pomeni vaše pozitivne ali negativne lastnosti.

Že pred odhodom na razgovor za službo se je dobro vprašati, katere so vaše prednosti v povezavi z delovnim mestom. Preglejte svoje veščine in kvalifikacije ter jih poskusite prikazati kot nabor prednosti za uspeh na tem položaju.

Katere so vaše prednosti in slabosti?

Na vprašanje o prednostih in slabostih vedno odgovarjajte iskreno in objektivno, za vsako stran pa navedite od tri do pet primerov. Če menite, da potrebujete čas za razmislek, jim to povejte. Še najbolje pa bo, da lastnost podkrepite s primerom. "Sem resnicoljuben. Ko sem v preteklosti sodelavca dobil na laži, sem ga na to opozoril." Za lažjo predstavo, kaj so prednosti in slabosti, si lahko ogledate spodnji seznam desetih prednosti in slabosti. Pri tem pa je dobro upoštevati ta namig: pri naštevanju je vedno bolje začeti s slabostmi, končati pa s prednostmi, saj si bo izpraševalec bolj zapolnil konec odgovora in tako boste kljub nekaj slabostim pustili pozitiven vtis.

Seznam najpogostejših prednosti in slabosti Prednosti: 1. vodstvene sposobnosti, 2. zmožnost reševanja težav, 3. komunikacijske sposobnosti, 4. analitične zmožnosti, 5. odločnost, 6. kreativnost, 7. navdušenost, 8. organiziranost, 9. predanost ekipnemu delu in 10. pozitivno mišljenje. Slabosti: 1. prevelika osredotočenost na podrobnosti, 2. opravljanje preveč stvari hkrati, 3. pomanjkanje izkušenj, 4. nezaupanje vase, 5. odlašanje, 6. neorganiziranost, 7. konvencionalnost, 8. pretirana občutljivost, 9. pretirana samokritičnost in 10. nepotrpežljivost.

Kako odgovoriti na vprašanje: kaj so vaše slabosti?

To vprašanje je odlična priložnost, da poudarite, kako ste v preteklosti premagali svoje pomanjkljivosti ali še vedno delate na tem. Priznajte prihodnjim delodajalcem, da obstajajo področja, ki jih želite izboljšati, saj se v življenju trudite biti vedno boljši. Tako boste poudarili, da ste predani nenehni rasti.

Namig: Dobro si oglejte bistvene veščine v razpisu, nato pa izberite slabe lastnosti, ki niso povezane z njimi, ter odgovor začnite z: "Moja slabost, ki ni kritična za položaj, je …" Tako boste lahko iskreno govorili o pomanjkljivostih, ne da bi zmanjšali možnosti za uspeh.

Razmislite prav tako o svojem proaktivnem pristopu k izboljšanju. Kako poskušate odpraviti te slabosti. Ta del je ključnega pomena za odgovor. Pokaže, da ste lahko samokritični, hkrati pa poudari vašo željo, da postanete boljši. Pomislite na primer, kako je ta slabost vplivala na vašo uspešnost v preteklosti. Izpostavite prav tako sposobnost sprejemanja kritike in pomoči drugih. Izogibajte pa se temu, da bi se v svojem odgovoru izkazali kot arogantni ali negotovi.

1. primer – nepotrpežljivost: Včasih sem lahko zelo nestrpen. Posledično to povzroči stres moje ekipe zaradi nepotrebnega pritiska. Vendar se vedno učim zaupati svoji ekipi in se izogibati mikroupravljanju. Zdaj sem bolj osredotočen tako na kakovost dela kot na čas, ki je potreben za njegovo dokončanje.

2. primer – nezaupanje vase: Včasih nimam zaupanja v svoje ideje. Na sestankih sem precej sramežljiv, a sem zaradi tega zamudil že veliko priložnosti, da bi spregovoril o dobrih idejah ali rešitvah težav. Pred kratkim sem se udeležil delavnice, ki mi je pomagala, da povem svoje mnenje pred drugimi.

Kako odgovoriti na vprašanje: Kaj so vaše prednosti?

Pri odgovoru na to vprašanje bi moral izpostaviti svoje največje talente. Še pomembneje je, da poudarite tiste prednosti, ki so ključne za izbrano delovno mesto. Izberite vsaj tri svoje največje prednosti in določite sposobnost, ki je najpomembnejša za ta položaj. Nato pa našteto podkrepite s primeri.

1. primer – vodstvene sposobnosti: Imam odlične vodstvene sposobnosti. Zmožnost sestavljanja in vodenja različnih ekip je ena mojih ključnih sposobnosti, saj sem že rojen kot vodja, na preteklih delovnih mestih pa je bilo veliko dosežkov odvisnih od moje ekipe. Kljub temu se vedno trudim nadgraditi svoje veščine in znanje na tem področju.

2. primer – reševanje problemov in ekipni duh

Ko se pojavi težava, vedno ostanem miren in zbran ter takoj razmišljam o številnih rešitvah in jih nato preizkusim. Če ena ne deluje, ne obupam. Namesto tega preidem na naslednjo rešitev. V času krize sem vedno svetilnik in ekipni igralec. Dobro delam v skupinah, če se ljudje med seboj ne razumejo, jih kljub razlikam poskusim preusmeriti na skupni cilj.

Ali se perfekcionizem uvršča v kategorijo slabosti?

Čeprav je perfekcionizem mogoče spremeniti v pozitivno lastnost, jo ljudje na razgovorih velikokrat izpostavijo kot slabo. A izpraševalci se zavedajo, da gre za prefinjeno pretvarjanje, ki se mu raje izognite. Namesto tega se osredotočite na svojo resnično slabost. Lahko na primer rečete: "Pogosto pustim stvari do zadnje minute in pogosto povzročam nepotreben stres. Učim se osredotočati na upravljanje časa tako, da si postavljam krajše roke. Pri tem že opažam uspeh."

