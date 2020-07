Poletni kviz: tudi vi lahko osvojite odlične nagrade

Oglasno sporočilo

Verjemite, finančni podatki so lahko tudi zabavni. Po razkritju novih finančnih podatkov na Biziju smo za vas pripravili kviz .

Preverite svoje Bizi in finančno znanje, 100 % se boste tudi kaj novega naučili. Kot pravi asistent vam je Bizi že pri vprašanjih dodal namige za odgovore, če boste kje zgrešili, pa vam bo na koncu pokazal vse pravilne odgovore.

Na vas čakajo odlične nagrade:

PR novica na Biziju, s katero boste lahko predstavili svojo ponudbo

odeje, bloki, nakupovalne vrečke

Ste že preverili na Biziju, kako so lani poslovali vaši poslovni partnerji in njihove nove bonitetne ocene?

Preverite, kako se gibajo prihodki, ali imajo podjetja dobiček ali izgubo, so se v zadnjih letih zelo zadolžili in kakšne so nove finančne ocene.