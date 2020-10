Kako vam lahko Bizi pomaga v času epidemije

Oglasno sporočilo

V tem negotovem obdobju je izjemno pomembno, da dnevno in še bolj podrobno spremljate, kaj se dogaja z vašimi (potencialnimi) poslovnimi partnerji.

Poslanstvo poslovnega asistenta Bizi je olajšati delo in pomagati pri sprejemanju poslovnih odločitev, zato ponovno izpostavljamo, kako vam lahko pomaga pri vaših izzivih v poslu.

5 Bizi priporočil:

1. Izkoristite podatke, ki jih zagotavlja Bizi. Pri podjetjih s katerimi sodelujete ali želite sodelovati, na Biziju ažurno pregledujte:

stanje TRR-jev in blokade pri podjetjih ter

pri podjetjih ter aktualne objave: objave sodišč (stečaji, likvidacija, prisilna poravnava, izbris …), naroke ter tudi borzne objave. Ne pozabite pregledati tudi bonitetnih ocen in finančnih podatkov.

Če pride npr. do objav sodišč, se to upošteva tudi pri preračunu bonitetne ocene. Tudi finančni podatki na Biziju so izjemnega pomena.

Naročite se na Bizi obveščevalec, ki vas bo dnevno obveščal o ključnih spremembah pri podjetjih (tudi spremembe finančne ocene, spremembe podatkov). Z njim ne boste zamudili nobene kritične spremembe pri izbranem podjetju.

2. Vi vprašate, Bizi strokovnjak odgovori. Če potrebujete pomoč pri uporabi orodij ali razlagi podatkov Bizi (finančni podatki, bonitetna ocena ...), nam pišite. Pomagali vam bomo.

3. Še bolj vlagajte v odnose. S sodelavci in strankami. Ponovno vas vabimo tudi k branju pobude Naredi ZDAJ, ki smo jo pripravili v aprilu in je namenjena vsem, ki se v času epidemije spopadate z izzivi pri poslu.

4. Izdelajte analizo trga ali analizo svojega podjetja, naredite primerjavo podjetij, grafično analizo po izbranih kazalnikih ali preverite tržne deleže. Z Bizi naprednimi orodji lahko natančno analizirate in spremljate današnji ali prihodnji trg, prepoznate svojo tržno in pogajalsko moč.

5. Okrepite imunski sistem, veliko se gibajte in bodite pozitivno naravnani.

Preberite še navdihujoče korona zgodbe slovenskih podjetij, ki kažejo, da so mnoga podjetja kljub omejitvam že spomladi našla priložnost zase in za svoje zaposlene.