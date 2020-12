7 nasvetov, kako zablesteti v poslu v 2021 (prenesite priročnik)

Oglasno sporočilo

Novo leto je tu. Za nami je posebno leto, ki je vsem prineslo mnogo preizkušenj in izzivov. Pepričani smo, da leto 2021 prinaša priložnosti za nove korake in nove uspehe. Kakšni so Bizi nasveti za 2021? Prenesite brezplačni priročnik.

7 nasvetov, kako zasijati v poslu v 2021:

1. Pripravite načrt

Opredelite cilje za različna področja in prilagodite aktivnosti tako, da bodo vaši izdelki in storitve čim lažje in čim hitreje našli pot do strank. Kako postaviti načrte in aktivnosti?

2. Negujte srce svojega podjetja

Kdo je srce vašega podjetja in s kom še ohranjati in negovati odnose?

3. Poiščite prave informacije

Kje najti nove ideje za posel in kako prepoznati svojo tržno in pogajalsko moč?

4. Izkoristite digitalne medije

Je vaše spletno mesto ažurno? Imate bazo strank? Pomislite, kje vas stranke še lahko najdejo.

5. Bodite aktivni na družbenih omrežjih

Izkoristite izjemen potencial družbenih omrežjih, saj jih večina vaših strank dnevno večkrat pregleduje.

6. Ustvarjajte zgodbe

7. Zaščitite sebe in svoje podjetje

Katere informacije o podjetjih je pametno pregledovati večkrat na mesec in kje jih najti?

Pri izbiranju pravih (potencialnih) strank pomaga tudi poslovni asistent Bizi. Preizkusite ga lahko brezplačno.

Vsebino zagotavlja poslovni asistent Bizi.