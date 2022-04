WEBSI Digitalni presežki Slovenije 2022

Oglasno sporočilo

Odprte so prijave v tekmovanje WEBSI Digitalni presežki Slovenije, največje tekmovanje za digitalne projekte v Sloveniji. Po lanski jubilejni deseti izvedbi projekta WEBSI in novih časih je letošnje tekmovanje obogateno s kar štirimi novimi kategorijami, prijavljena dela pa bo ocenjevala 109-članska žirija. Žiriji bo predsedoval Dražen Vranješ Kosi, strokovnjak za marketing pri BMW Group Slovenija. V se podrobnosti o tekmovanju WEBSI najdete na websi.si .

V okviru projekta WEBSI 2022 bodo tudi letos že 11. leto zapored podelili prestižne nagrade WEBSI, ki jih bodo prejeli tisti, ki v slovenskem digitalnem prostoru najbolj izstopajo in navdušujejo.

Skupno 35 nagrad bodo podelili 15. septembra na WEBSI dnevu v Festivalni dvorani v Ljubljani.

109-članska žirija

Letošnje tekmovanje bo ocenjevala kar 109-članska žirija, ki jo sestavljajo ugledni in izkušeni strokovnjaki ter praktiki iz digitalnega poslovanja (strokovna žirija), marketinga (poslovna žirija) in videoprodukcije (žirija za video). Tudi letos bo vsak član žirije k posameznemu prijavljenemu projektu dodal komentar in svoje priporočilo za izboljšavo, ki jih bodo prijavitelji ob koncu tekmovanja prejeli v posebnem individualiziranem poročilu. Žiriji bo letos predsedoval Dražen Vranješ Kosi, strokovnjak za marketing pri BMW Group Slovenija.

WEBSI s kar 28 kategorijami in 35 nagradami

Tekmovanje WEBSI, ki ga je lani sestavljalo 24 kategorij, letos dopolnjujejo štiri nove kategorije: Kripto, Vplivneži, Telekomunikacije in Trgovci. Skupaj z vzporednimi tekmovanji pa bo na WEBSI dnevu podeljeno kar 35 nagrad. Med njimi bodo podeljene nagrade v kategorijah Naj agencija 2022, Naj naročnik 2022, Generalni WEBSI prvak, Najboljše oblikovanje, Najboljša vsebina, Najboljša uporabniška izkušnja in Naj digitalec.

Zaključek z WEBSI dnevom

Projekt bodo zdaj že tradicionalno sklenili z WEBSI dnevom – Festivalom slovenskega digitalnega komuniciranja, ki bo potekal 15. septembra v Festivalni dvorani v Ljubljani. Čez dan bo potekala konferenca o digitalnem komuniciranju, katere program bodo organizatorji predstavili junija, zvečer pa bodo na slovesni podelitvi podeljene prestižne nagrade, ki bodo razkrile, kdo je letos najbolj zaznamoval slovenski digitalni prostor. Ob koncu tekmovanja bo izšel tudi WEBSI dosje, kjer bodo predstavljeni vsi projekti in njihovi ustvarjalci.

Agencije, podjetja, javne organizacije in drugi lahko svoje digitalne projekte v tekmovanje WEBSI Digitalni presežki Slovenije prijavite vse do srede, 18. maja 2022.



Za več informacij obiščite www.websi.si.

