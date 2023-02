V pričakovanju Dneva vplivnostnega marketinga

Oglasno sporočilo

Uspešnim in odlično sprejetim dogodkom, ki jih organiziramo pri Marketing magazinu (med njimi so Diggit, Dan_d in DanPR), se pridružuje Dan vplivnostnega marketinga. Na dogodku, ki bo 16. februarja 2023 v Cineplexxu Rudnik, bo govora o trendih na področju vplivnostnega marketinga v svetu in pri nas, predstavili bomo njegove prednosti in slabosti, konkretne primere dobre prakse pa bodo predstavili tudi vplivneži, naročniki in agencije.