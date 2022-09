Ne hodim v službo, ampak uresničujem želje

Oglasno sporočilo

Niso sanje vsakega zaposlenega, da bi ga služba, v kateri v povprečju preživimo vsaj osem ur dnevno, tako navduševala? Na zavarovalnici Generali so od enega na novo zaposlenih osebnih skrbnikov strank, ki so vsem bolje znani kot zastopniki, na vprašanje, zakaj je sprejel zaposlitev v zavarovalništvu, prejeli prav odgovor, da ne hodi v službo, ampak uresničuje želje. Njegov odgovor, poln pozitivne motivacije, še zdaleč ni bil edini tak.

Delo osebnega skrbnika strank ali zastopnika že dolgo ni več takšno, kot si ga marsikdo predstavlja iz preteklosti. Ne trkajo več na naša domača vrata s šopom dokumentov v roki, običajno ob najbolj neprimernem času. Kot pove že njihov naziv, predvsem skrbijo za svoje stranke - da lahko vsak dan brezskrbno uresničujejo svoje načrte in snujejo nove za prihodnost, tudi ob presenečenjih, ki jih prinese življenje.

Poklic, ki je šel v korak s časom – tako kot stranke

Predvsem pa danes zastopniki, s pomočjo najsodobnejše tehnologije in digitalnih rešitev, skrbijo za to, da je sodelovanje z zavarovalnico v zadovoljstvo vsem. In kaj je lepšega kot opravljanje poklica, pri katerem vsak dan od svojih strank slišiš pohvale za svoje delo, ker so bile njihove želje in potrebe upoštevane hitro ter urejene kakovostno? Digitalizacija je namreč omogočila svetlobno hitre premike – ne le v odnosu do strank, ampak tudi v naravi dela, zato so danes zastopniki pravi digitalni agenti.

"Delovno mesto, kjer v povprečju preživim vsaj osem ur dnevno, me zelo navdušuje," je eden od odgovorov, ki so ga pri zavarovalnici Generali prejeli od na novo zaposlenih osebnih skrbnikov strank oz. t. i. zastopnikov, ko so jih vprašali, kako se počutijo na delovnem mestu. "Želel sem spremembo, saj me je prejšnje delo utesnjevalo. Zame je vsak dan nekaj edinstvenega, kot tudi moje stranke, ki so vsaka zase svoj svet. Dan ni enak dnevu in prav to je tista dinamika, ki me poganja naprej. Dodaten plus je moj urnik - lahko ga spreminjam in prilagajam, zato imam več svobode za prilagajanje prostega časa. Pa ne samo to, res smo dobra ekipa in vedno imam podporo mentorja, ko jo potrebujem," je povedal Miha, ki se je eni največjih zavarovalnic pridružil pred pol leta.

Hibridni model dela je odličen način za usklajevanje dela na daljavo in iz pisarne. Prav delo zastopnika v zavarovalnici Generali je tipičen primer delovnega mesta, na katerem se zjutraj ni treba štempljati in ves dan sedeti v pisarni. Zastopniki prilagajajo urnike in s strankami stopajo v stik na način, ki stranki najbolj ustreza - po telefonu, spletu, na družbenih omrežjih ali pa na kavici -, ter tako gradijo vseživljenjska partnerstva.

Služba, kjer ti pomagajo do novih znanj in uspehov

Se še spomnite, kako je bilo, ko ste se učili voziti kolo? Najprej ste občudovali hitre kolesarje, ki so spretno vijugali pred vami, potem ste prisluhnili nasvetom staršev ali starejših bratov in sester, nato pa ugriznili v jabolko. Seveda smo se vsi bali padca, a kljub temu smo začeli vrteti pedala. Podobno je tudi s pridobivanjem znanja ob novi zaposlitvi. Za vsakega novega sodelavca je pripravljeno usmerjeno izobraževanje, da se opremi z vsemi strokovnimi znanji, ki jih potrebuje. A pridobivanje znanja se tu ne konča.

Prav tako je veliko znanj takih, ki niso neposredno vezana na področje dela, pač pa širijo splošno razgledanost. In želje po tem je med sodelavkami in sodelavci veliko. Statistika kaže, da so v preteklem letu zaposleni v Generaliju pridobivanju novega znanja skupno namenili 60.350 ur, kar znaša približno teden dni izobraževanj na zaposlenega.

Mentorstvo je zaveza dobrega delodajalca

Ob "vkrcanju" v podjetje pa je pri Generaliju prednost tudi ta, da ima vsak na novo zaposleni zastopnik svojega mentorja, ki mu je ves čas v oporo. Prav mentorstvo zastopniki izpostavljajo kot veliko prednost, saj so mentorji v pomoč pri pridobivanju tistega mehkega znanja, ki ti ga lahko nekdo preda le na podlagi svojih izkušenj. Skupaj z izobraževanji, ki poskrbijo za operativno in digitalno znanje, tako zastopnik postane pravi digitalni agent. Takšen, ki s pomočjo najsodobnejše tehnologije in digitalnih rešitev skrbi za svoje stranke, jim pomaga uresničevati zastavljene načrte ter snovati nove. Prav zato osebnemu skrbniku strank pri Generaliju ni nikoli dolgčas in njegovo delo ni zgolj "služba".

Zastopnikovo delo je proces, ki se gradi z iskrenostjo in spoštovanjem ter neredko preraste v prijateljstvo, saj sta zadovoljstvo in varnost strank največja vrednota.

To so prednosti, ki ustvarjajo zadovoljne zaposlene

V Generaliju z raziskavami ugotavljajo, kaj zaposlenim največ pomeni. Najpogostejši odgovor zaposlenih je fleksibilnost dela oziroma kombinacija dela iz pisarne in od doma. Poleg številnih ugodnosti, ki jih zavarovalnica Generali ponuja svojim zaposlenim z vplačevanjem različnih vrst zavarovanj, so zaposleni navdušeni tudi nad ukrepi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki omogočajo lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter promovirajo skrb za zdravje na delovnem mestu.

Številne so tudi preostale organizirane aktivnosti, ki niso vezane na prejeti certifikat in potekajo zunaj delovnega časa – na primer organizirane vadbe, ki jih podjetje sofinancira, in zelo učinkovit program prostovoljstva, povezan z mednarodno fundacijo The Human Safety Net, ki jo je ustanovil Generali v globalnem merilu. V Sloveniji so akcije pomoči in prostovoljstva namenjene ustvarjanju enakih življenjskih priložnosti za otroke iz prikrajšanih okolij, Generali pa jih skupaj s svojimi zaposlenimi uresničuje v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Tako se sodelavke in sodelavci večkrat letno povežejo ob akcijah zbiranja daril, šolskih potrebščin ali pa se kot prostovoljci pridružijo različnim taborom za otroke in jim pričarajo bolj srečne počitnice. Večkrat pa so prav zastopniki tisti, ki med svojim delom na terenu prepoznajo stisko družin in med sodelavci sprožijo dobrodošle akcije zbiranja pomoči.

Slovenski osebni skrbniki stranki pri Generaliju med najboljšimi na svetu

Na profesionalnem področju je za zastopnike izredno zanimiva tudi priložnost, da se s svojimi uspehi izkažejo v mednarodnem okolju. Generali namreč nagrajuje najboljše na letnih tekmovanjih, ki potekajo na ravni regije, že štirikrat pa se je odvila globalna tekma, ki nagrajuje uspehe zastopnikov na ravni vsega sveta. In prav tu slovenski zastopniki blestijo. Čeprav Generali posluje v več kot 50 državah sveta, so se do zdaj prav predstavniki iz Slovenije kar trikrat uvrstili med TOP 10 najboljših na svetu.

Pravkar je za skrbnike strank za osebna zavarovanja razpisanih več delovnih mest po vsej Sloveniji. Bi želeli delo, ki ne bo zgolj služba, ampak nov način življenja? Pridružite se!

Naročnik oglasnega sporočila je Generali.