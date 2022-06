"Morala sem premagati svoj sindrom večne dvomljivke"

Ženske, ki se posvečajo znanosti, tehnologiji, inženiringu ali matematiki (STEM), so še vedno v manjšini, toda globalna slika se izboljšuje. Ena od strokovnjakinj je tudi Španka Elisa Caballero, ki dela kot globalna direktorica inženiringa in poslovanja pri Glovu in je hkrati direktorica tehničnega vozlišča Tech Hub, ki ga je Glovo pred kratkim odprl v Madridu. Glovo je špansko tehnološko podjetje in najhitreje rastoči ponudnik storitev na zahtevo v Evropi, zahodni Aziji in Afriki.

Elisa Caballero Foto: osebni arhiv

Po njenem mnenju je za večjo zastopanost žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu ali matematiki (t. i. področje STEM) treba začeti delati v zgodnjih fazah izobraževanja. "O poklicih STEM obstaja veliko stigem in stereotipov, češ da moraš biti genij iz NASE ali superstrokovnjak, da greš študirat za takšne poklice," je povedala Elisa Caballero, ki je v mladosti velikokrat dvomila o izbiri poklica, zdaj pa v podjetju pomaga pri opolnomočenju žensk v tradicionalno moškem delovnem okolju.

"Za poklici STEM se skriva veliko več: številne priložnosti v mnogih panogah in različne vloge. Če smo sposobni to ozavestiti pri otrocih, ki šele začenjajo stopati na poklicno pot, bomo lahko vplivali nanje, da sledijo karieram v STEM."

"Večina tehnoloških referenc so močni beli moški"

Foto: osebni arhiv

Zakaj po vašem mnenju ženske ne kažejo velikega zanimanja za področje STEM?

Na področju STEM primanjkuje ženskih referenc in vzornic. Večina tehnoloških referenc so močni beli moški, kot so Elon Musk, Jeff Bezos ali Mark Zuckerberg, kar lahko da napačen vtis, kako postati uspešen v tehnološki industriji. Ko izbiramo kariero, želimo referenčne točke, s katerimi se lahko povežemo, in ko smo v dvomih, bi bilo dobro, da bi imeli na voljo vodje, ki bi jim lahko sledili za dosego cilja. Če nimamo voditeljic, je zelo težko ustvariti takšno zanimanje.

Kako se je tehnološko področje dela spremenilo za ženske, odkar vi delate na tem področju?

Spreminjalo se je počasi. Podjetja, s katerimi sem delala, so vsako leto več investirala v različnost in vključenost. Postavila so si tudi ambiciozne cilje glede razmerje zastopanosti žensk, ki je zdaj del ciljev podjetja. Danes se tega veliko bolj zavedamo kot pred desetimi leti. Vendar je še dolga pot pred nami, saj moramo premagati veliko nezavednih predsodkov. Čas potrebujemo tudi za to, da ustvarimo močne voditeljice, ki jih ženske lahko spoštujejo.

Naloge in čustva, ki jih stroji ne morejo prevzeti

Foto: osebni arhiv

Za Forbes ste na dan žena rekli, da je človečnost bistvena za izboljšanje tehnološkega sektorja. Kakšne veščine so potrebne za delo v tehnološkem poklicu?

Veliko nalog lahko prevzamejo stroji, kar se bo tudi zgodilo, razen tistih, ki nas delajo človeške: čustvena inteligenca, miselnost o nenehni rasti, kritično mišljenje, upravljanje s človeškimi viri in, seveda, ustvarjalnost, če naštejem najpomembnejše. Glede na vrsto dela pa so nujne še druge veščine ali motivacije, ki jih potrebujemo, da humaniziramo tehnološki sektor: skupinsko delo, sodelovanje, vodenje, pripravljenost pomagati, empatija … Navsezadnje ne moremo graditi najboljših tehnoloških rešitev, če se nismo pripravljeni povezati z ljudmi, ki jih uporabljajo.

"Neverjetno, da sem lahko govorila z bratom onstran oceana"

Kakšen je bil vaš prvi stik s tehnološkim svetom?

Ko sem imela 11 let, sta starša kupila naš prvi računalnik z modemom 56K, ki smo ga uporabljali za vklop na internet in pošiljanje e-pisem mojemu bratu, ki je živel v tujini tisto leto.

Kaj vas je motiviralo, da ste začeli in vztrajali?

Zame je bilo nekaj neverjetnega, da sem lahko govorila z bratom skoraj v realnem času onstran oceana in to zgolj z nekaj kliki. Radovednost, da bi razumela, kaj se skriva v tem stroju, da to omogoča, me je gnala v študij računalniškega inženiringa. Vedno se rada učim nove stvari.

Ste naleteli na kakšne ovire pri doseganju kariernih ciljev?

V času študija sem imela vzpone in padce in se spraševala, ali se je vredno truditi. Na srečo sem imela vedno močan podporni sistem. Govorili so mi, naj zaupam procesu, ker bodo rezultati vidni šele na dolgi rok, in niso se motili.

Bo kdaj premagala sindrom "večne dvomljivke"?

Foto: osebni arhiv

S kakšnimi izzivi se soočate kot ženska v svojem poklicu?

Morala sem premagati svoj sindrom večne dvomljivke in se prisiliti, da se nisem počutila ogrožena od tehnično podkovanih moških. Še vedno se spopadam s tem in dvomim, da bo to izginilo, vendar imam na srečo vso kariero zelo dobre menedžerje, ki me podpirajo in mi pomagajo rasti, tako da sem vse izzive sprejela kot učenje.

V svoji karieri ste se v določenem trenutku odločili, da morate odpreti vrata svojim kolegicam. Lahko opišete okoliščine v tistem obdobju svojega življenja?

Prevzela sem bolj odgovorno vlogo v menedžmentu in ugotovila, da so tako moja voditeljska srečanja kot tudi izboljšave znotraj inženirskih skupin v krogu moških. Spoznala sem, da je treba ustvariti večjo raznolikost v skupinah. Ne le ustvariti več kakovostnih rezultatov, temveč tudi novo generacijo voditeljic. Ko sem začela iskati žensko delovno silo, sem na žalost ugotovila, da v sektorju STEM vlada splošno pomanjkanje žensk, in tako spoznala, da ta sprememba ne bo lahka in tudi ne hitra.

"Ne prestrašite se pametnih ljudi"

Foto: osebni arhiv

Lahko daste nekaj namigov mladim ženskam, ki želijo delajo v sektorju STEM?

Ne prestrašite se pametnih ljudi, ki jih boste srečale na svoji poti. Vsak od nas ima edinstveni nabor spretnosti, ki bo pomemben v tehnološki industriji. Tehnološka industrija eksponentno raste in vedno bo dovolj dela ter priložnosti za vsakogar. Ko vas prevevajo dvomi, poskusite, saj nimate česa izgubiti.

Raznolikost na delovnem mestu je zelo pomembna. Kako skrbite za tehnične strokovnjakinje v Glovu?

V Glovu imamo močno skupnost za vse ženske, svojo podporno skupino. Glovo omogoča finance in vire za večje ozaveščanje ter opolnomočenje žensk v skupini: organiziramo dogodke, pogovore, intervjuje … Imamo tudi zagovornice žensk, zato brez težav podelimo mnenja ali kritiziramo neprimerno obnašanje. Imamo tudi mentorski program VoditeljicaONA, ki nam omogoča mentoriranje žensk v Glovu, da jim pomagamo karierno rasti.

V čem je Glovo drugačen od drugih podjetij, če gledamo načine, kako rešuje težke tehnološke probleme?

Ena od vrednot Glova je lastništvo, kar je ključnega pomena, ko rešujemo tehnološke probleme. Zbirka tehnologij v Glovu eksponentno raste in včasih je zelo težko identificirati lastnika dane tehnologije. Kakorkoli, ko je treba, smo vsi pripravljeni zavihati rokave in rešiti problem.

Kako se Glovo ujema z vašimi osebnimi in profesionalnimi vrednotami?

Veliko bolj kot sem si predstavljala, ko sem začela. Kulturne vrednote so v soglasju z mojima osebnostjo in stilom upravljanja, kar sem tudi sama izkusila. Več je pobud, v katere Glovo vlaga svoje napore, kot so raznolikost, trajnost ali blaginja zaposlenih, zato bolj čutim pripadnost njegovim ciljem in namenu.

Novo tehnološko vozlišče v Madridu

Glovo je odprl tehnološko vozlišče v Madridu. Kakšne novosti načrtujete za svoje stranke in partnerska podjetja?

Glavni cilj Glova je prinesti karkoli komurkoli v mestu: dostava hrane, zdravil, rož, daril, tehničnih izdelkov ali česarkoli. Tako se odprejo številne poslovne priložnosti, hkrati pa se poveča kompleksnost gradnje tristranskega trga. Želimo, da imajo naše stranke, partnerji in dostavljavci odlične izkušnje. Zato moramo zagotoviti, da sta naša aplikacija in sistem, ki jo podpira, nadgradljiva in trajnostna. Modularizacija nam bo s prožnejšim pristopom omogočila hitrejše testiranje in izboljšanje produktov.

V kateri fazi so trenutno glavni projekti?

Kot vsako tehnološko podjetje tudi mi svoje produkte nenehno razvijamo in jih periodično obnavljamo, tako da se novi projekti in izboljšave stalno izvajajo. Trenutno smo tudi sredi ogromne investicije za izboljšavo svoje platforme, s katero želimo podpreti rast in širitev Glova. To nam bo omogočilo hitrejši napredek tudi pri drugih projektih.

Vozlišče tudi promovira platformo s pomembnim ciljem: vključiti več žensk v tehnološki sektor. Koliko žensk že tam dela?

Za Glovo trenutno dela 41 odstotkov žensk, na tehnologiji ta odstotek pade na 21, kar predstavlja podobno razmerje, kot je na trgu. Zato se moramo, v prizadevanju za povečanje raznolikosti, osredotočiti na mlajše generacije v zgodnjem obdobju. Glovo razvija seminarje za ženske o tehnologiji in podatkovnih bazah ter jih pripravlja za "juniorske" inženirske vloge. Tako jim pomagamo doseči kariere STEM in jih vključimo v svoje podjetje.

Zakaj je pomembno, da je vozlišče v Madridu?

Madrid kot prestolnica Španije je močan poslovni center, osredotočen na finance in bančništvo, kar je dobra podlaga za finančno tehnološke strokovnjake. Tu je tudi epicenter start-upov in podjetnikov, ki jim je Glovo vzor in jim predstavlja višjo stopnico. Poleg tega ima Madrid zelo dobro lego, odpira veliko možnosti in privablja veliko talentov iz drugih regij.