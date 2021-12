Coca-Cola HBC razpisuje štipendije za talente v gostinstvu

Oglasno sporočilo

Kuharji, slaščičarji in strežno osebje lahko do 31. januarja 2022 oddajo prijavijo za pridobitev štipendije programa Raise the Bar.

Ambiciozni kuharji, slaščičarji in drugi zaposleni v gostinstvu vedo, da je za naslov najboljšega potrebno veliko dela in izobraževanja. Nenehno je treba preizpraševati uveljavljene prakse, premikati meje svojih zmogljivosti in nabirati nove izkušnje. Coca-Cola HBC Hrvaška v okviru lastnega programa Raise the Bar podeljuje štipendije talentom za področje gostinstva. Štipendije so namenjene tistim, ki nenehno iščejo priložnost za izpopolnjevanje in ki se zavedajo, da tako prispevajo k celotnemu gostinskemu in turističnemu sektorju. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati iz Slovenije.

do 31. januarja 2022 oddajo prijavo za pridobitev štipendije in tako izkoristijo priložnost, da svoj strokovni razvoj nadaljujejo na kateri izmed najbolj priznanih svetovnih univerz, kot sta Le Cordon Bleu in Ecole Ducasse. Za sodelovanje je treba izpolniti prijavnico in priložiti motivacijsko pismo prek portala raisethebar.hr/stipendija. Kuharji, slaščičarji in strežno osebje za delo v restavracijah lahkoin tako izkoristijo priložnost, da svoj strokovni razvoj nadaljujejo na kateri izmed najbolj priznanih svetovnih univerz, kot sta Le Cordon Bleu in Ecole Ducasse. Za sodelovanje je treba izpolniti prijavnico in priložiti motivacijsko pismo prek portala

Prvi del izbirnega postopka je analiza prispelih prijav, pri kateri bodo predstavniki kadrovske službe v družbi Coca-Cola HBC Hrvaška in člani ekipe programa Raise the Bar upoštevali motivacijo kandidatov, njihove izkušnje in načrte za prihodnji razvoj. Izbrani štipendisti se bodo lahko pohvalili, da so jih kot najboljše prepoznali vrhunski strokovnjaki. Kandidate bodo v drugem delu testirali chefi Hrvoje Zirojević, Marko Gajski, Igor Gudac in Bruno Vokal ter vodja in solastnik Restavracije Noel Ivan Jug. Kandidati, ki jih išče Coca-Cola HBC Hrvaška, so strokovnjaki, starejši od 18 let, ki bodo s svojim znanjem in zavzetostjo še naprej razvijali svojo kariero ter prispevali k dolgoročnemu razvoju gostinstva.

Grgo Bačelić: "Štipendija programa Raise the Bar je zame velik korak naprej v karieri. Je pokazatelj, da se delo, trud in vztrajnost obrestujejo ter da je nekdo v tebi prepoznal talent."

Grgo Bačelić, eden od štipendistov programa Raise the Bar in kuhar v restavraciji Kut510, ki se trenutno izobražuje na kuharski šoli Le Cordon Bleu Istanbul, poudarja: "Štipendija programa Raise the Bar je zame velik korak naprej v karieri. Je pokazatelj, da se delo, trud in vztrajnost obrestujejo ter da je nekdo v tebi prepoznal talent. V okviru izobraževanja na kuharski šoli Le Cordon Bleu z vsakim predavanjem in vsako uro v kuhinji spoznavam, koliko moram pravzaprav delati na sebi in nadgrajevati svoje znanje. Za mlade, željne napredka, je štipendija edinstvena priložnost, da sebi in tudi svoji državi privoščimo najboljše. Če nismo motivirani, si ne zastavimo višjih ciljev in nimamo želje po napredku, preprosto obstanemo na mestu."

Če je odgovor pritrdilen in verjamete, da biti najboljši ni nekaj, kar se lahko preprosto pridobi, temveč nekaj, kar je treba nenehno dokazovati, se prijavite za štipendijo programa Raise the Bar.

