Top 10 digitalnih trendov prihodnosti

Medtem ko kombinacija zmogljivih tehnologij močno vpliva na vse gospodarske panoge, osnovni tržni trendi pa pospešeno preoblikujejo krajino digitalnih plačil, se nekatere stvari ne bodo nikoli spremenile. Ljudje bomo vedno radi nakupovali in bomo vedno našli načine, kako priti do želenih izdelkov in storitev. Epidemija je pokazala, kako iznajdljiva so najbolj agilna podjetja in kako uspešno lahko poslujejo, če znajo izkoristiti vse prednosti novih tehnologij.

Digitalna tehnologija nam omogoča boljšo nakupno izkušnjo.

Potrošniki že na široko prepoznavajo vse prednosti različnih digitalnih načinov plačevanja, ki jih omogočajo nosljive naprave, mobilna tehnologija in spletno plačevanje. Med prednostmi navajajo hitrost, preprosto uporabo, veliko število plačilnih mest in časovno neomejenost, kot glavno prednost pa izpostavljajo visoko varnost plačil.

Epidemija ima pri vedno bolj priljubljenem digitalnem načinu plačevanja veliko vlogo, saj je močno pospešila razvoj digitalnega poslovanja. Potrošniki smo se novim razmeram hitro prilagodili in smo veliko nakupov opravljali prek spleta, pri nakupih na prodajnem mestu pa smo poskušali večinoma uporabljati brezstično plačevanje, saj nam to zagotavlja minimalen fizičen stik.

Ljudje imamo radi na izbiro več možnosti, tudi kar zadeva plačilne metode. Če nečesa ne moremo plačati tako, kot si želimo, potem je zelo verjetno, da izdelka ne bomo kupili. Tega se zavedajo tudi trgovci, zato pospešeno prilagajajo plačilne metode. Verjetno se bomo kupci tudi raje vračali na spletno stran, kjer je mogoče shraniti informacije o plačilu za prihodnjič. Vse samo zato, ker radi varčujemo s časom.

Omrežje 5G, internet stvari, računalništvo v oblaku, porazdeljeno procesiranje ("Edge Computing", ki omogoča mobilno računalništvo in internet stvari), umetna inteligenca in tehnologija razpršene evidence ("Distributed Ledger Technology") so osnova za najrazličnejše digitalne rešitve, kot so na primer: glasovni pomočniki, digitalna identiteta, obogatena in virtualna resničnost, model "vse kot storitev" ("Everything as a Service – EaaS"), robotika, pogovorni roboti ("chatboti"), kvantno računalništvo, avtonomni avtomobili, strojno učenje, velike podatkovne zbirke, biometrična tehnologija, nacionalne digitalne valute, nakupni kanali prek družbenih omrežij in mikro plačila. Vse to nam odpira nove možnosti v digitalnem svetu, ki postaja naša nova realnost.

Mobilni nakupi

Mobilno nakupovanje omogoča nakupe od kjerkoli, kar je v današnjem svetu ključnega pomena. V primerjavi s preteklim letom narašča pogostost spletnega plačevanja, temu pa se počasi približuje tudi mobilno plačevanje. Do konca leta 2021 naj bi že 73 odstotkov spletnih nakupov potekalo prek mobilnih naprav. Skoraj polovica Slovencev (48 %) je že vsaj enkrat plačevala z mobilnim telefonom. Za plačilo na prodajnem mestu moramo telefon približati k plačilnemu terminalu, ki podpira brezstično plačevanje, nekateri pa omogočajo tudi plačilo s kodo QR ali številčno.

Več kot polovica Slovencev je v raziskavi MasterIndex junija letos kot svojo najbolj priljubljeno metodo plačevanja v naslednjih petih letih izbrala plačilno kartico (56 %), petina pa mobilni telefon (21 %).

Plačilo z "žetonom"

V svetu, osredotočenem na tehnologijo, kjer zanimanje za mobilna plačila narašča, potrošniki iščejo priročne in varne možnosti plačila za svoje mobilne naprave. To je še posebej pomembno zaradi sodobne kulture porabe, v kateri številni potrošniki med drugim hranijo podatke o svojem računu na različnih spletnih lokacijah, kot so pri spletnih trgovcih na drobno, letalskih družbah, prevoznikih in mobilnih operaterjih. Obilje teh občutljivih informacij na spletu izpostavlja pomemben delež prebivalstva varnostnim grožnjam in goljufijam. Ko za spletno transakcijo vnesete 16-mestno številko kartice, podatki o kartici potujejo po različnih digitalnih kanalih.

Storitve tokenizacije (proces kodiranja osnovne številke plačilne kartice v t. i. žeton) zmanjšujejo to tveganje, tako da vam omogočajo brezskrbnost in večje udobje.

Tokenizacija reši to težavo s preoblikovanjem teh občutljivih podatkov o plačilu v nekakšen "žeton", ki je edinstven za denarnico oziroma trgovca, kar pomeni, da vaše kartice ni mogoče klonirati ali uporabljati na nedovoljen način.

Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da je varna in dosledna plačilna izkušnja ključna za optimalno nakupovanje. Storitev Mastercard Identity Check dodatno preveri vašo identiteto. Še večjo varnost in zaščito predstavlja Zero liability − nična odgovornost, s katero kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami.

Videonakupovanje

Lani je velik porast doživelo videonakupovanje, ki se je začelo na Kitajskem. Kar 37 odstotkov spletnih kupcev je uporabilo ta način nakupovanja. S to novostjo se zdaj spogleduje tudi Evropa. Veliko prodajnih mest je v svojo spletno strategijo že dodalo videonakupovanje, ki omogoča kupcem možnost, da nakupe opravi prek videoposnetka kot v resničnem življenju. Tako bomo letos zares lahko doživeli pravo videonakupovanje – lahko se bomo osebno posvetovali s prodajalcem ali pa bomo lahko kupovali prek Instagram objav v obliki hitrih objav oziroma "storyjev".

Umetna inteligenca nam pomaga pri izbiranju pravih izdelkov zase. Tudi če ne moremo oziroma nočemo v fizično trgovino, lahko izdelek "preizkusimo" na pametnem telefonu.

Obogatena resničnost

Obogatena resničnost ("Augmented reality – AR") popolnoma spreminja področje spletnega nakupovanja. Ta tehnologija potrošnikom omogoča, da si res podrobno lahko ogledajo izdelek, ki ga kupujejo, in se tako lažje odločijo za nakup. Še posebej dobrodošla je v modnih trgovinah in trgovinah s pohištveno opremo in drugimi dodatki za dom. Za spletno nakupovanje bi se verjetno odločilo še več ljudi, če bi imeli možnost preizkusiti določeno oblačilo, kar nam obogatena resničnost zares omogoča.

Glasovno iskanje izdelkov

Uporabniki sodobne tehnologije imamo vedno raje pomoč glasovnih pomočnikov, ki nam hitro in udobno pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Z njimi zapiramo okna, prižigamo luči, upravljamo s televizijo in drugimi pametnimi napravami v svojih domovih. Zdaj bomo lahko na tak način kupovali vedno več stvari – od hrane do bolj kompleksnih zadev.

Trgovci se v želji obdržati kupca velikokrat zatečejo na pomoč k pogovornim robotom.

Pogovorni roboti ali "chatbots"

Namen pogovornih robotov je prek interakcije s potrošniki izboljšati nakupno izkušnjo. Ko se nakup "zatakne" ali pridemo do neke ovire, vskoči pogovorni robot, ki pomaga uspešno izpeljati nakup do konca. Z razvojem tehnologije in strojnega učenja bodo pogovorni roboti postali do neke mere intuitivni. Znali bodo predvideti naše nakupne korake in preference.

Umetna inteligenca ("Artificial Intelligence – AI")

Umetna inteligenca in strojno učenje pomagata trgovcu spoznati svojega kupca, kupcu pa pomagata do osebne nakupne izkušnje. Umetna inteligenca neprestano zbira podatke o tem, kaj nek kupec kupuje in kaj išče, naj bo to storitev ali izdelek. Te tehnologije ni mogoče prenesti v realno okolje. Zelo pomembna pri tej tehnologiji je sposobnost umetne inteligence, kako neko dejavnost narediti, da bo bolj prijazna uporabniku. Ljudje si želijo, da bi podjetja oziroma blagovne znamke "skrbele" zanje, da bi jim znale ponuditi stvari, ki jih potrebujejo glede na trenutno razpoloženje. Pri tem ima veliko vlogo možnost umetne inteligence, da se "uči" iz ogromnih baz podatkov.

Ali ta sedežna garnitura ustreza naši dnevni sobi? Vprašajmo tehnologoijo, ki s pomočjo obogatene resničnosti ustvari občutek, kot da kupujemo v resnični trgovini oziroma imamo določeno opremo že kar doma.

Trajnost

Ekološka ozaveščenost se hitro seli tudi v digitalno okolje. Podjetja in kupci, ki želijo vedeti, kakšen vpliv ima neko podjetje na okolje, se vedno bolj zavedajo okoljske problematike. Kar polovica kupcev si želi več trajnosti v modni industriji, tri četrtine kupcev pa si želijo manj embalaže pri vseh nakupih. Zato je nujno poslovanje brez papirja in digitalizacija zato vsem nam omogoča, da smo bolj odgovorni do okolja.

Omrežje 5G in izboljšana povezljivost

Hitrejši in stabilnejši internet nam zagotavlja veliko več od tega, da hitro naložimo videovsebine in prebiramo novice. Vse od omrežja 3G dalje je vsaka nadgradnja mobilnega omrežja prinesla določen napredek v mobilni povezljivosti in nove možnosti uporabe interneta. Omrežje 3G je omogočilo dostop do spleta in podatkovne storitve. Omrežje 4G je omogočilo porast pretočnega videa in glasbenih platform. 5G pa že uporablja tehnologijo, kot sta virtualna in obogatena resničnost, omogoča nam, da je vsa tehnologija, ki smo jo omenjali zgoraj, dostopna povsod in kadarkoli.

Čitalniki prstnih odtisov uporabljajo biometrično tehnologijo, ki jo imajo za zagotavljanje večje varnosti tudi pametni telefoni.

Biometrična tehnologija

Biometrična tehnologija omogoča identifikacijo uporabnika na podlagi edinstvenih človeških lastnosti. Biometrična kartica Mastercard združuje tehnologijo čipov s prstnimi odtisi za priročno in varno preverjanje identitete imetnika kartice za nakupe v trgovinah. Vgrajen senzor, ki ga poganja čip, potrjuje identiteto s prstnim odtisom in ga je mogoče uporabljati na pametnih oziroma EMV-terminalih po vsem svetu. Med transakcijo vgrajeni senzor zajame in uskladi prstni odtis imetnika kartice z digitalno predlogo, shranjeno na kartici. Biometrični podatki imetnika kartice v nobenem trenutku ne zapustijo kartice, saj se biometrični zajem in ujemanje v celoti izvedeta na kartici. Če je ujemanje uspešno, se transakcija preveri in imetniku kartice ni treba predložiti kode PIN ali podpisa.

V posebnem sklopu člankov Digitalni mitolom vam bomo v prihodnjih tednih predstavili vse prednosti digitalnega načina plačevanja, ki počasi postaja naša vsakdanjost.

V zabavnih življenjskih situacijah bomo spremljali Jureta Godlerja in Žigo Kukoviča, ki bosta za nas razbijala in lomila mite o digitalnem plačevanju.

