Jure je danes prvič poskusil. Ali mu je uspelo? #video

Ali ste vedeli, da je skoraj polovica Slovencev že vsaj enkrat plačevala z mobilnim telefonom? Vsekakor Jureta ni v tej druščini. Kljub splošni uporabi in sprejetju mobilne tehnologije mnogi ostajajo nezaupljivi do mobilnih plačil. Največja skrb je varnost. Preverimo, kako je s tem.

Jure je danes prvič poskusil, kako bi bilo, če bi se tudi on pridružil naprednim potrošnikom, in naletel na nepremostljivo oviro. Na srečo ali na žalost? Oglejte si video in presodite.

Mogoče ga bo današnji dogodek prepričal, da je plačevanje s telefonom primerno tudi za največje dvomljivce in tiste, ki od digitalne tehnologije zahtevajo brezhibno varnost.

Jure, Žiga in Mastercard so izsledili nekaj pogostih mitov o rešitvah brezgotovinskega plačevanja in jih "razbili" z dejstvi.

Mit 3: Ko plačujete s pametnim telefonom, vam lahko ukradejo denar.

Resnica: Ko plačujete s pametnim telefonom, vam NE MOREJO ukrasti denarja.

Plačevanje s telefonom, ki ga samo približamo terminalu in opravimo nakup, se sliši kot znanstvena fantastika. Kje so denar, plačilna kartica in denarnica? Nič od tega ne potrebujemo, zato številni narobe predpostavljajo, da jim lahko iz žepa, v katerem nosijo telefon, mimogrede izgine lepa vsota denarja. Samo približaš se neki blagajni in že poteka transakcija. Na srečo je kaj takega mogoče samo v najhujših morah. Resnica je namreč precej bolj zapletena, tako kot je zapleteno zagotavljanje digitalne varnosti za elektronsko plačevanje prek mobilnih naprav. Uporabniška izkušnja je videti tako preprosta, da jo je preizkusil celo Jure. Ko bo prvič uspelo njemu, bo tudi on postal digitalni guru.

Mobilne denarnice in aplikacije varujejo podatke uporabnikove kreditne ali debetne kartice z zelo naprednimi metodami šifriranja in tokenizacije. Šifriranje je varnostna funkcija, ki uporablja skrivni ključ za to, da so zasebni podatki dostopni samo pošiljatelju in prejemniku. Tokenizacija pa je še en način zaščite plačil, ki uporablja naključno ustvarjene ključe. Vendar tudi napredna zaščita ni imuna proti goljufijam in kraji identitete, zato moramo telefon seveda uporabljati v skladu z varnostnimi priporočili. Načini zaščite, kot sta šifriranje in tokenizacija, pa so varni le, če svoje naprave varno uporabljamo in nikomur ne zaupamo svojih gesel in drugih plačilnih podatkov.

Za varnost digitalnega plačevanja lahko veliko naredimo sami

Skrbna uporaba telefona in upoštevanje osnovnih nasvetov glede varnosti sta zagotovilo za uspešno opravljanje digitalnih plačil. Foto: Thinkstock

Pomembno je, da redno posodabljamo programsko opremo na telefonu, sicer je lahko ogrožena varnost mobilne aplikacije za plačevanje. Vsaka posodobitev programske opreme vključuje napredne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika in vsebine telefona. Če ne namestimo nove in osvežene programske opreme, imajo napadalci več možnosti, da prestrežejo napravo in s tem ukradejo osebne podatke.

Uporaba mobilnega telefona za plačevanje je namreč povsem varna, saj se plačilo lahko izvede samo tako, da ga izpelje uporabnik sam. Celoten proces je zavarovan na več ravneh, pametni telefon pa omogoča dodatno varnostno zaščito.

Uporabniki in njihov denar oziroma plačilne kartice so močno zaščiteni z močno avtentikacijo kartic (Strong Customer Authentication – SCA) in uporabnikovih podatkov, ki omogoča avtorizacijo plačil. Potrošniki smo pred goljufijami s plačilnimi karticami močno zaščiteni z Evropsko direktivo 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2).

Za potrjevanje identitete kupca in s tem za uspešno izvedeno transakcijo ter hkrati za preprečevanje goljufij in zlorab poskrbijo biometrični podatki, kot so prstni odtisi, identifikacija obraza ali drugih človeških lastnosti in/ali geslo oziroma PIN-koda na telefonu.

Poskus neavtorizirane uporabe neuspešen

Mastercard z najnovejšo tehnologijo zagotavlja izboljšano raven osebne varnosti in preprečuje vsakršen poskus neavtorizirane uporabe.

Tako na primer poteka dvojno potrjevanje spletnih nakupov s plačilno kartico: na spletni strani izberemo produkt, izberemo plačilo s kartico Mastercard, vnesemo plačilne podatke – podatke o plačniku, številko kartice in varnostno kodo. Nakup pa moramo potem v določenem časovnem obdobju (npr. petih minutah) potrditi še v svoji spletni banki, prek katere dostopamo z mobilnim telefonom ali računalnikom. Zato tudi ukradenega ali izgubljenega telefona nepridipravi ne bodo mogli zlorabiti za neavtorizirana plačila.

Če plačujemo na plačilnem mestu s telefonom, pa z varnostnimi nastavitvami na telefonu najprej potrdimo svojo identiteto in plačamo prek QR-kode ali z vnosom kode za mobilno denarnico.

Če upoštevamo vse to, so storitve mobilnega plačevanja tako varne, kot jih ustvarimo sami. Če poiščemo zanesljivo aplikacijo, uporabimo zasebno omrežje in smo previdni, je digitalno plačevanje prav tako varno, če ne celo varnejše od plačevanja z običajnimi kreditnimi ali debetnimi karticami.

Varnost v več korakih

Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da je varna in dosledna plačilna izkušnja ključna za optimalno nakupovanje. Še posebej pri spletnem nakupovanju nas skrb o varnostnem tveganju lahko ovira pri tem, da bi prek spleta opravili še več nakupov. Zakonodajna novost pri potrjevanju spletnih plačil dodatno zagotavlja visoko raven varnosti, saj je pri plačevanju treba kar dvakrat potrditi vse spletne nakupe, kar krepi varnost potrošnikov.

Storitev Mastercard Identity Check dodatno preveri vašo identiteto, varnost in zaščito pa predstavlja tudi Zero liability − nična odgovornost, s katero kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami.