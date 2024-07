Porcijunkulovo 2024 – pet dni vere, tradicije in veselja v Čakovcu!

Srce Medžimurja tudi letos od 1. do 5. avgusta postaja središče kulture in pozitivnih čustev. Tradicionalna kulturno-turistična prireditev Porcijunkulovo, ki v tej obliki poteka že od leta 1964, sprva kot Sejem tradicionalnih obrti ob cerkvenem prazniku Angelske Gospe, nato pa se je v šestih desetletjih razvila v največji turistični dogodek na severu Hrvaške. Porcijunkulovo letos prinaša privlačen program, prepleten z vero, tradicijo in zabavo, ki bo vključeval že znane elemente, kot so sejem tradicionalnih obrti, dramske predstave, koncerti, razstave, ulične predstave in izobraževalne delavnice ter nekaj novosti.

Nepogrešljiv del Porcijunkulova so stojnice, na katerih se bodo s svojimi kreacijami in izdelki predstavljali domači razstavljavci. Okusne lokalne specialitete in sveža ponudba jedi čakajo goste na tradicionalni gastronomski poti, idealni za pogostitev z različnimi dobrotami. Romarje čakajo številne verske vsebine z duhovnega področja, ki je temelj manifestacije, med drugim evharistična slavja v hrvaščini, slovenščini in madžarščini. Za vsakogar se bo na pisanem medžimurskem sejmu nekaj našlo.

Posebna zanimivost bo cona Sejem v dobi Zrinskih, ki se bo nahajala v starem mestnem jedru, kjer bo na interaktiven način prikazano življenje v dobi Zrinskih. V nasprotju z zgodovinskimi znamenitostmi pripravljamo še Urbano cono in VinoGrad za ljubitelje kakovostnih vin, zabaviščni park, otroško cono in Deklino oazo v Parku Zrinskih.

Različne glasbene poslastice bodo navdušile obiskovalce Glavnega odra, ki se tudi letos nahaja na ŠRC Mladost. Vsak večer obiskovalce čaka nova glasbena zabava z brezplačnimi koncerti in odličnimi glasbeniki, ki bodo zagotovo popestrili vzdušje. Prvi večer in uvodni dan bo nastopala ekipa A strani, v petek se bo plesalo na hite Vesne Pisarović, v soboto pa bo nastopil legendarni Halid Bešlić. V nedeljo na prizorišče prihaja eden in edini Jole, ponedeljek pa je rezerviran za skupino Crvena jabuka, ki bo zaključila letošnje Porcijunkulovo.

Bodite del jubilejnega šestdesetega Porcijunkulova, ki traja od četrtka, 1. avgusta, do ponedeljka, 5. avgusta, in odkrijte čare dogajanja v Čakovcu. Uživajte v bogatem programu in doživite veselje, ki združuje vernike, ljubitelje tradicije in dobre zabave željne obiskovalce. Doživite ta edinstven dogodek, ki ima svoje korenine v bogati medžimurski zgodovini, in preživite nepozabne trenutke z družino in prijatelji med rekama Muro in Dravo.

