Zmenek prek pametnega telefona? ONA-ON.COM predstavlja Avdio Video zmenke! #video

Dopisovanje med vama na spoznavnem servisu ONA-ON.COM poteka že nekaj časa, ugotovila sta, da imata veliko skupnih točk, ujela sta se. Čas je, da vajino spoznavanje popeljeta naprej. Kaj pa je naslednji korak?

Telefonski klic, brez da izdaš svojo telefonsko številko

Po uspešnem dopisovanju na ONA-ON.COM sledi telefonski pogovor, kjer simpatijo prvič slišiš. Saj veš, glas je eden tistih elementov, ki vpliva na to, ali nam bo nekdo všeč, zato je nujno, da pride do telefonskega pogovora.

Odslej lahko telefonski klic na svojem pametnem telefonu opraviš brez, da osebi na drugi strani izdaš svojo telefonsko številko! Avdio Video zmenki so zasnovani tako, da simpatijo pokličeš kar znotraj ONA-ON.COM - brez pošiljanja osebnih podatkov, kot je telefonska številka.

Prvi pogovor iz oči v oči na Avdio Video zmenku!

Če je bil telefonski klic uspešen in simpatija obojestranska, je čas, da spoznavanje še bolj nadgradita. Ko sta oba pripravljena, se dogovorita za prvi video pogovor iz oči v oči na daljavo.

Tina & Luka predstavljata Avdio Video zmenke!

V kolikor si bosta všeč, lahko sledi prvo srečanje v živo, ali pa, dokler ne bo epidemiološko varno, nadaljujeta z video pogovori, vse do prvega zmenka v živo.

Zakaj Avdio Video zmenki?

Avdio Video zmenki so najboljši približek srečanja v živo, ker lahko vidiš in slišiš simpatijo, njeno barvo glasu, njene odzive skozi govorico telesa, gestikulacije in podobno. Tako preveriš, če je simpatija obojestranska in ugotoviš, če je interes za srečanje v živo. Spletno spoznavanje bo tako še veliko zabavnejše, prihraniš pa si tudi čas, saj "zmenki na slepo" odpadejo.

Na Avdio Video Zmenku se lahko s simpatijo dobiš kadarkoli in ne glede na lokacijo - tako pomanjkanje časa ali dejstvo, da je simpatija oddaljena 200 kilometrov, ni več problem.

Avdio Video zmenke uporabljati za vzdrževanje stika, medtem pa kar 70% meni, da je uporaba Avdio Video zmenkov super zato, da ugotoviš ali bi se s simpatijo dobil/a v živo. Preizkusi na svojem pametnem telefonu tudi ti! Nedavna anketa med uporabniki ONA-ON.COM je pokazala, da bo kar okoli 40% uporabljalo AV zmenke! Od tega okoli 30% uporabnikov meni, da je bolje osebo spoznati v živo, nato pa, medtem pa kar 70% meni, da je uporaba Avdio Video zmenkov

Poleg tega so Avdio Video Zmenki varni - le ne zaradi ohranjanja fizične razdalje, ampak tudi zato, ker za prvi bolj osebni stik ne rabiš razkrivati osebnih podatkov, kot je telefonska številka - vse poteka na ONA-ON.COM!

Preizkusi Avdio Video zmenke na mobilni različici ONA-ON.COM!

Avdio Video zmenki so za vse člane ona-on.com na voljo v neomejenih količinah, brez kakšnihkoli doplačil! Preizkusi Avdio Video spoznavanje na svojem pametnem mobilnem telefonu še danes!

Naročnik oglasne vsebine je Veneticom.