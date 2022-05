Po nakupih se odpravite z listkom #video

Se spomnite, ko so vam starši govorili - Stran pa ne bomo metal! Ne, tudi pojesti ni treba - rešitev je v tem, da skuhamo ali kupimo manj. Potrošniki imamo namreč veliko vlogo pri reševanju podnebne krize- eden od večjih problemov so velike količine hrane, ki jo zavržemo. Oskrba s hrano na svetovni ravni je namreč odgovorna za kar tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov. Stvar lahko v svojem gospodinjstvu rešimo že z dnevnikom odpadne hrane, saj vsak Slovenec po zadnjih podatkih, v povprečju letno zavrže 68 kg hrane- od tega kar 26 kg užitne.

Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je dnevnik beleženja količin odpadne hrane, ki nastane v gospodinjstvu. Kar 52 odstotkov le te po izvoru prihaja iz gospodinjstev. Poleg tega, da beležimo v dnevnik vrsto hrane, ki jo zavržemo beležimo tudi sestavo odpadne hrane – užitni ali neužitni del.