Z ona-on.com do ljubezni? Zvezde pravijo DA!

Zasebni stiki in spoznavanje prek ona-on.com so super. Tako menijo tudi znani iz S-LOVE-nije – igralec Ranko Babić, dekleta iz skupine Bepop in duhovnik Martin Golob. Kaj so nam povedali o ljubezni in iskanju partnerja prek spleta?

V S-LOVE-niji je ogromno načinov spoznavanja novih ljudi: od spoznavnih dogodkov za samske do ona-on.com, največjega slovenskega spoznavnega portala. O spoznavnih možnostih smo se pogovarjali z znanimi Slovenci. Kaj pravijo o ljubezni, zmenkih prek spleta in ali poznajo kakšen par, ki se je spoznal na ona-on.com?

Spoznaj na ona-on.com tudi ti! BREZPLAČNO se registriraj in se pridruži več kot 180.000 samskim, ki še iščejo!

Slovenski igralec in stand-up komik Ranko Babić je znan po vlogi v priljubljeni slovenski TV seriji in po predstavi Moška copata, katere rdeča nit je ljubezen. "Ljubezen zame pomeni nekaj brez česa življenje nima smisla," pravi Ranko.

Kaj pa ljubezen, ki se prične prek interneta? "Super. Če je internet za kaj dober, je sigurno za spoznavanje novih oseb. Sam imam sestrično, ki je svojega moža spoznala na ona-on.com. Skupaj sta že 9 let in imata 4-letnega sina," pravi Ranko.

Zmenki na ona-on.com tudi zate! BREZPLAČNO se registriraj in se pridruži več kot 180.000 samskim, ki še iščejo!

Bepop: Ana je partnerja spoznala na internetu

Skupina Bepop je glasbena vrnitev letošnjega leta, nanjo pa so se dekleta pripravljala en teden. "Že dolgo je bila vrnitev želja vseh treh," pravijo, saj je njihova ljubezen do glasbe zelo močna. Sicer pa dekleta ljubezen vidijo kot energijo, ki nas izpolnjuje. Verjamejo v ljubezen do življenja, hobijev, družine in partnerja.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Kaj pa iskanje partnerja prek interneta? Ana meni, da je spoznavanje prek spleta "logično, ker v tem hitrem tempu življenja dvomim, da imamo toliko časa, da bi lahko fizično hodili na veliko zmenkov. Tako, da se prej malo potipaš preko interneta."

Ko beseda nanese na to, ali dekleta poznajo kakšen par, ki se je spoznal prek interneta, Ana prekine: "Midva z mojim sva se spoznala na internetu!" Doda še, da pozna par, ki je svojo zvezo pričel na ona-on.com.

in se pridruži več kot 180.000 samskim, ki še iščejo! Spoznaj na ona-on.com tudi ti! BREZPLAČNO se registriraj

Martin Golob: Poročil sem par, ki se je spoznal na ona-on.com

Martin Golob je nevsakdanji duhovnik in hkrati vloger. Do obeh poklicev ga veže ljubezen, v njima se je našel. Ljubezen zanj pomeni darovanje in podarjanje. "Ljubezen je tista, kjer ni nobene sebičnosti v odnosu do bližnjega," pravi.

Prav ljubezen do opravljanja duhovniškega poklica mu omogoča, da v svetem zakonu združuje zaljubljene pare. O tem, da se že skoraj 30% Slovencev spozna prek spleta, pravi, da je super.

Pozna tudi par, ki se je spoznal na ona-on.com – poročil ga je! "Rekla sta mi, da se preko pogovora in pisanja lahko zelo lepo spoznaš. Da sta se začutila preko spleta. Zdi se mi zanimivo in za te pare sem lahko samo vesel," pravi.

Postani del dvojine tudi ti in se pridruži več kot 25.000 parom, ki so se spoznali na ona-on.com. BREZPLAČNO se registriraj ZDAJ!