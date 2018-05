Vsi so se uprli skušnjavi! #video

Kljub temu, da je bila današnja skušnjava povezana s sladkorjem, ki velja za eno od nekdaj glavnih razvad naših tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, so se ji danes prav vsi uprli, s čimer so presenetili sebe in Marka Potrča.

Sprva so se tekmovalci odpravili na trening odbojke na mivki s sestrama Fabjan. Njihova včerajšnja utrujenost se je po besedah trenerke Nataša pokazala že pri ogrevanju. Na srečo je žoga v rokah spremenila razpoloženje tekmovalcev, ki so se nato končno razživeli.

Tekmovalci so uživali z otroki, najbolj pa je navdušenje nad njimi izrazil Željko, saj se je z njimi metal po blazinah in igral. "Obožujem otroke, ker so preprosti, iskreni in nepokvarjeni," je povedal. Marta je povedala, da si želi postati babica, Rebeka pa se je bo pogledu na malčke spomnila svojih otrok, ki jih že zelo pogreša.

Veliko presenečenje dneva je bila skušnjava, ki ni premamila nikogar od njih. Podajali so si minus kilograme in slastni krofi so ostali nedotaknjeni, kar je presenetilo tudi Marka Potrča. Le koliko je na njihovo odločnost vplivala taktičnost, saj imunitete tokrat niso imeli možnosti osvojiti?

Po napornem dnevu je telovadnica v hiši samevala. Edina dva, ki sta še premogla moči za večerni trening, sta tako bila Klara in Blaž. Beseda je tekla o skušnjavi, o prihajajočem tehtanju in jutrišnjem izzivu.

