Na blatnem izzivu Rok za nekaj stotink ugnal Blaža #video

Današnji izziv je uspešno osvojil Rok, ki si je za nagrado prislužil vožnjo z limuzino. Tekmovalce so obiskali Čuki, Klara, Rebeka, Željko in Rok pa so bili deležni tudi posebnih presenečenj.

Blato in napor sta zaznamovala današnji izziv. Visoko intenzivni kardiopoligon se je začel v roku, se vil skozi labirint jarkov, poligon gum, brvi in drugih ovir. Plazenje po blatu pod mrežo je bila pika na i izziva, v katerem sta bila najhitrejša Rok in Blaž. Le nekaj stotink razlike je šlo v prid Roku, med dekleti pa se je najbolje odrezala Rebeka. "Vsi smo bili z izzivom zelo zadovoljni, najbolj pa nas je navdušilo blato. Čeprav je bila naloga sprva videti lahka, smo bili na koncu vsi izžeti do onemoglosti," so povedali tekmovalci.

Zvečer so jih za nagrado po napornem dnevu presenetili Čuki, ki so priredili pravi akustičen večer. Ob njihovih starih uspešnicah so tekmovalci podoživeli spomine na mladost ter poplesavali in peli ob novih skladbah. Na svoj račun je prišla predvsem Maja, ki zelo rada poje, nič manj pa se niso zabavali niti preostali tekmovalci, ki so skupaj s Čuki peli in plesali.

Željko se je ta dan skupaj z Gregorjem lotil tudi čiščenja hiše.

Rok pa se je s Klaro, Edom in Blažem zabaval v limuzini ob zvokih harmonike in kozarcu penine.

Domači so presenetili tudi Klaro, Željka, Roka in Rebeko.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.