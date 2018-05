Rok je priznal: Smo del vrhniške mafije #video

Rok je znan po svojem smislu za humor, zelo pa uživa tudi v glasbi. Danes bo doživel presenečenje, saj se bo v družbi treh sotekmovalcev popeljal v prestižni beli limuzini, kjer si bodo ob glasbi harmonikarja Roberta Gotarja privoščili okusne prigrizke. "Smo kot vrhniška mafija," se je pošalil Rok in odigral prizor dona Corleoneja v Botru.

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija se bodo pomerili v izzivu v naravi, kjer jih bo pričakal visoko intenzivni kardiopoligon v blatu. Popoldne jih bodo zabavali Čuki, Željko, Rok, Klara in Rebeka pa bodo deležni tudi prav posebnih presenečenj, ki jih bodo ganila do solz. Borba, smeh, zabava, ples, petje in solze vas pričakujejo v nocojšnji oddaji, ki bo na sporedu ob 21. uri.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.