The Biggest Loser Slovenija

"Večina med nami je začela pridobivati kilograme v srednji šoli, usodne pa so bile predvsem sladkarije in čokolada," so se strinjali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, preden so izvedeli za drugi izziv. In prav čokoladna torta je bila središče tokratne sladke preizkušnje.

Sestavine v čokoladnih tortah, ki sta bili pripravljeni po receptu naših babic in sta čakali na tekmovalce, je preveril tudi nutricionist Gašper Grom. "Čeprav ima vsaka torta 15 kilogramov, bodo tekmovalci kmalu po njej lačni. Seveda če se bodo sploh odločili za izziv," je povedal Grom.

Ekipi sta imeli možnost sprejeti izziv, dobiti 3,5 kilograma odbitka na naslednjem tehtanju in z malo sreče prejeti tudi imuniteto. Rdeči so se preizkusili v skušnjavi, medtem ko so modri odstopili. Sprva je kazalo, da se bo Henrik kot vegan morda vendarle žrtvoval za ekipo, a se to ni zgodilo. Je bila to ekipna taktična odločitev ali Henrikova volja? "To je bila strateška poteza," zatrjuje Henrik.

Čeprav so se rdeči lotili izziva in si pridobili 3,5 kilograma odbitka pri tehtanju, pa imunitete niso dobili, saj v torti niso našli skritega žetona. Odločitev katere ekipe je bila boljša in kaj bosta na sladki izziv rekla trenerja Jan Kovačič in Nataša Gorenc, bo znano že v prihodnjih oddajah.