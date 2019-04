"Rado ma svoje telo rad!"

Rado Mulej, igralec in medijska osebnost, je že celo življenje športnik in navdušen nad fitnesom. S fitnesom se je prvič srečal kot najstnik, v srednji šoli, ko je skupaj z razredom, pri pouku telovadbe obiskal fitnes SportClub na Fakulteti za šport.

"Fitnes me je takoj navdušil. Ker sem po naravi zelo velik estet, me je pritegnila vadba z utežmi in posledično lepa telesa na fitnesu, to je bil tudi glavni razlog, da sem začel fitnes redno obiskovati. Vmes sem za kakšno obdobje prekinil z vadbo, a se mi je z leti to začelo kazati tudi na slabšem počutju. Ker veliko delam na različnih področjih, včasih tudi po cele dneve in še dolgo v noč, sem potreboval nekaj kar bi me spravilo v kondicijo."

Rado ima ogromno prijateljev, znanih in uspešnih slovenskih športnikov in ko jih je vprašal, kako skrbijo za svojo kondicijo, so ga takoj vzeli zraven na treninge v fitnes SportClub. "Tam mi je res super, ker tam res ni pomembno, kako si videti, ampak kako treniraš. To je center kjer se počutiš kot doma, imajo super fitnes in po fitnesu si vedno privoščim še plavanje in sproščanje v savni. Res je fajn."

Rado rad nasmeji obiskovalce fitnesa.

Mulej rad reče: "Rado ma vas rad, ampak zdaj dodajam, Rado ima svoje telo rad. Zato danes treniram in se ukvarjam s sabo, ne zgolj zaradi videza, pač pa da se počutim zdravega in aktivnega, da imam dovolj energije za delo in življenje. Vsaj dvakrat na teden si privoščim trening, včasih pa tudi večkrat.

Kot večina se tudi Rado bori s skušnjavami in kakšnim kilogramom viška. "Zelo pazim kaj jem, izogibam se sladkorju in sladkim gaziranim pijačam. To bi svetoval tudi vsem bralcem. Kadar mi ne uspe na fitnes, pa grem teč na tekalno stezo doma ali v toplejših mesecih v naravo. Precej rad igram tudi tenis. Trudim se jesti zdravo, lokalno pridelano hrano. Kdaj si privoščim tudi proteinski shake ali smoothie. V SportClubu ti postrežejo z najboljšimi smoothiji na svetu. To morte probat!"