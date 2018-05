Padale bodo opravljive in provokativne besede #video

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalci šova The Biggest loser Slovenija danes ne bodo delali le na fizični, pač pa tudi jezični kondiciji. Priča bomo vsemu: od opravljanja do provokativnih in žgečkljivih tem. Na vrsti pa bo tudi nova skušnjava.

Tekmovalci bodo današnji trening opravili v naravi, natančneje na Rašici. Vse se bo začelo z izgovori Željka o slabem počutju, ki bo trening preskočil.

Predvsem Blaž, Maja, Rebeka in Rok bodo pokazali veliko veselja in energije s tekom na tamkajšnji stolp.

Sledila bo skušnjava, kjer bodo osrednjo vlogo imeli lok in testenine. Kako bodo izenačili številčnejšo modro skupino in kako bo dogajanje spet popestril Željko?

Danes ne bo le veliko napora, ampak tudi čas za klepet in opravljanje. Na tapeti tekmovalcev bosta Blaž in Simon, pa tudi večerno razvajanje ob bazenu in džakuziju bo prineslo veliko tem, ki pa bodo precej vroče in žgečkljive. Predvsem Rok ne bo držal jezika za zobmi …

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.