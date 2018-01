Mojca pokazala še en skriti talent #video

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so se pred današnjim izzivom pripravljali na badmintonu, kjer je svoj talent pokazala Mojca.

Se še spomnite, kako odlično se je Mojca odrezala na košarkarskem izzivu? Kasneje je pokazala, da je tudi odlična frizerka, zdaj pa je na dan prišlo, da ima še en skriti talent. Mojci gre odlično od rok tudi badminton. Na igrišču je pokazala, da ga igra odlično in da se lahko postavi ob bok tudi Boštjanu, ki je bil na koncu najboljši igralec. Za nagrado si je prislužil deseturni tečaj badmintona s trenerjem.

"Dvakrat sem premagala Indiro, ampak z 10:11, tako da mi je dihala za ovratnik," se je po koncu igre šalila Mojca.

"Mojca ima res tisoč in en talent v sebi in eden izmed teh je zagotovo badminton," je po koncu dvoboja dejala Indira. Tudi Aleksandar je videl, da z Mojco ne gre češenj zobati. "Uf, kakšno piko je sestavila, me je ker namučila," je odkrito priznal.

Mojca ima vsekakor številne talente. Eden izmed njih je pevski talent, ki ga je pokazala že v prvih tednih šova, ko je zapela celo pred pevko Alyo.

