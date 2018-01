Mojca: Nihče ni želel trenirati pri Nataši #video

Foto: Planet TV

Mojca, ki je bila od začetka šova v modri skupini, je bila vajena Janovih treningov, ki so bili nekoliko drugačni od tistih, ki jih je za rdečo skupino pripravljala Nataša. A ko je vsak posameznik začel trenirati zase, so se tudi skupine na treningu nekoliko spremenile, in takrat je tudi Mojca okusila, kakšni so treningi pri Nataši.

"Navajena sem bila Jana in vsi so šli raje k Janu kot pa k Nataši. Vsi so vedno rekli, da so živčni, ko morajo k Nataši na trening, ker je pri njej čisto drugačna energija. Jaz povem tako, kot je, nihče ni šel rad na trening k Nataši. Ne bom edina, ki tako reče, če bodo drugi priznali prav, če ne, pa tudi prav," je dejala Mojca, ki si je v tem tednu znova poškodovala peto, ko je padla v džakuziju, zato bo nekaj dni ostala brez treningov, da si opomore, potem pa bo nadaljevala treniranje.

Čeprav je odšla iz hiše, Mojca ne bo nehala hujšati, do finala ima še velike načrte.

"Rekla sem si, da bi do finala rada prišla tam nekje na 85, 80 kilogramov. To bom poskušala doseči s treningi, samo najprej moram obiskati zdravnika, da mi pozdravi noge in da dobim primerno fizioterapijo," je dodala Mojca.

Bo Mojci doma uspelo shujšati in doseči zastavljeni cilj?

