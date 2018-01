Mojca: Ljudje nimajo pojma, kaj se dogaja v hiši #video

Mojca je že vse od začetka tedna čakala na petkovo tehtanje in trenutek, ko bo lahko zapustila hišo The Biggest Loser Slovenija. Le kaj jo je tako zelo motilo?

Foto: Planet TV

"Rekla bom samo to, da ljudje nimajo pojma, kaj se dogaja v hiši. Vse skupaj je izjemno psihično naporno, vse je zelo na psihični ravni," je dejala vidno utrujena Mojca, ki je komaj čakala, da bo lahko objela svoje domače ter si nekoliko odpočila od vseh treningov in naporov, ki jih je doživela v zadnjih 13 tednih.

"Najlažje je biti pameten s kavča ali pisati po internetu. Mi smo vsekakor trenirali še več, kot je bilo predpisano, pazili smo pri prehrani. Jaz se ne obremenjujem z ljudmi, ki sploh ne vedo, kako je bilo nam," je Mojca sporočila vsem tistim, ki si morda mislijo, da se ni dovolj trudila, da bi lahko prišla dlje in da ni prav, da se je ustavila tik pred finalom.

[video: 67253 / ]

Mojca večino časa na dveh jajcih

Čeprav si morda marsikdo misli, da so tekmovalci pojedli tudi kaj mimo jedilnika, Mojca zatrjuje, da ni tako. Še posebej je na prehrano pazila v tednu, ko je trenirala pri Nataši in izgubila 3,5 kilograma. "Če ne bi imela takšne prehrane, tudi s treningi ne bi dosegla takšnega rezultata. V tistem tednu sem bila na dveh jajcih," je zatrdila Mojca. Prepričana je, da ji to ne bi uspelo, če ne bi bila izjemno dosledna pri prehrani, in da Natašini trdi treningi tu ne igrajo posebne vloge.

[video: 67254 / ]

Treningov pri Nataši si tako Mojca ne želi več, bo pa še naprej trenirala z Janom. "V tem šovu Jana ne bi zamenjala za nič. Treningi pri Nataši so bili pravi šok zame. Tudi po koncu bom hodila k njemu na treninge, ker mi je všeč, če je človek pozitiven, da se tudi malo šali med treningom, da ni samo tisti strogi režim," je bila iskrena Mojca. Najprej bo seveda poskrbela za svoje noge, nato pa se bo vrnila k treningom.

[video: 67255 / ]

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV.